Deze tarotkaart staat voor: Wel doen, niet doen... Je twijfels zijn vermengd met een vleug onverschilligheid. Iets klopt er niet en je schermt je af. In de liefde is er geen ware betrokkenheid, de relatie loopt leeg als een luchtballon. Single? Dan heb je geen zin om iemand te zoeken, je staat op de automatische piloot.

Ram

Ontevredenheid in je relatie kan maken dat het gras aan de overkant in neon-groen naar je wenkt. Ga je erop in? Ga na wat je in je partner waardeert, en slaap er nog een nachtje over.

Stier

Terug naar je ex? Of single blijven? Jij weet waarschijnlijk heel goed wat je wilt, en toch kan er iets knagen. Valt er nog iets uit te zoeken of op te helderen in je relationele verleden? Graaf erop los.

Tweelingen

Krijg je gaapneigingen van je geliefde? Je denkt hem/haar misschien door en door te kennen, maar is dat echt zo? Je komt erachter door iets onverwachts voor te stellen of te doen.

Kreeft

Ben je bang voor het onbekende? Met een goede planning kun je, zonder angstzweet op je bovenlip, alle kanten op. Zorg dat je geen spijt krijgt van iets dat je níet hebt gedaan, en ga ervoor.

Leeuw

Knus in slaap vallen in de armen van je eerste schoolliefde of gaan voor die nieuwe vlam... Met wie zie je jezelf over tien jaar nog steeds gelukkig zijn?

Maagd

Kies je voor alternatieve geneeskunde voor dat kwaaltje, of houd je vast aan de reguliere methodes? Hoe beter jij bent in voelen wat er in je lijf speelt, des te eenvoudiger de keuze.

Weegschaal

Je opties vergelijken kan nooit kwaad, wel als je er slapeloze nachten van hebt. Onderzoek je mogelijkheden zonder een beslissing te nemen. Dan geven je dromen je richting.

Schorpioen

Pleistertje hier, verbandje daar... Ben jij er aan toe om de wortel van je probleem aan te pakken? Zie het als een uitdaging en stel jezelf indringende vragen, zoals alleen jij kunt. Antwoorden komen in stilte.

Boogschutter

Twijfel je tussen twee geliefden? Het voelt misschien gek, maar waarom zou je kiezen? Waar twee honden vechten om een been, daar loopt een derde er misschien mee heen...

Steenbok

Blijven of gaan? Het betreft waarschijnlijk je werk. Overweeg je om zelfstandig te worden? Kun je de druk aan van een eigen zaak? Erover denken helpt niet. Wat zegt je gevoel?

Waterman

De uitkomst van jouw vraag gaat niet over ‘wat’ maar over ‘hoe’? Dus: hoe vertel ik iemand dat ik ermee stop? Recht voor z’n raap is meestal de beste weg, laat je gevoel de richtingaanwijzer zijn.

Vissen

Heb je jouw diepste wens al eens nader bekeken? Of durf je niet (meer) groots te dromen? Als je niet meer zou hoeven werken voor je dagelijkse boodschappen, wat zou je dan doen? Neem tijd, de antwoorden komen vanzelf.