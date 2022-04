De tarotkaart van 7 april: Ram, het leven lacht je toe!

Deze tarotkaart staat voor: Je hebt niets te verbergen of verliezen en kunt helemaal jezelf zijn. Creatief zijn is nu je grootste passie. Waar gaat je hart naar uit? Waarin verlies je jezelf? Of het nu toneelspelen is of je eigen groentetuin aanleggen. Volgens deze ster mag je lekker met jezelf bezig zijn.

Ram

Het leven lacht je toe! Best kans dat je een bericht ontvangt waarvan je pretlichtjes in je ogen krijgt. Een droom staat op uitkomen. Pas nu op dat je geen spieren verrekt bij het juichen.

Stier

Jij doet niet aan trends, maar bent je eigen volger. Een ontspannen dag waarbij alles gemakkelijk gaat en helder is. Lekker met je handen in de aarde: plant aardbeien op je balkon of tuin.

Tweelingen

Humor is de zonneschijn van jouw brein. Zoek gezellig gezelschap. Drankje erbij plus knabbels en je hebt je babbels paraat. Best kans dat er een prima idee opkomt over samenwerking.

Kreeft

Jij doet al genoeg voor anderen, dus maak me-time. Waar ligt jouw claim to fame? Laat je werk zien, show je schilder- brei of schrijfkunsten, maak leuke foto’s en deel ze. Het is jouw dag!

Leeuw

Zoek zelf het podium op, of help iemand anders in de spotlights. Bedenk wel dat hoge bomen veel wind vangen. Wees dus voorbereid op commentaar en/of kritiek. En laat het van je rug glijden.

Maagd

Je vibe trekt je tribe aan, dus kies je gezelschap wijs. Van wie word je blij? Laat de rest zitten en bekijk jezelf en de wereld vandaag met humor: zoek naar koddig en komisch. Het knipoogt overal.

Weegschaal

Alles mooier maken. Dat staat vandaag op je to do-lijstje. Begin met je eigen huid en haar en trek het door naar je omgeving. Nieuw kleed voor de vloer en de maaier door je grasmat.

Schorpioen

Draai niet om de persoon die je wilt zijn heen. Stap er voluit en volledig in. Je hoeft vandaag niet in wonderen te geloven om ze aan den lijve mee te maken. Aardig zijn kost niets!

Boogschutter

Beter in het gezicht gemept door de waarheid, dan gekust door een leugen. Het kan jouw motto zijn. Breng het wel met tact, dan maak je veel indruk met je scherpzinnigheid.

Steenbok

Verzorg je planten, geef ze water. Laat zand door je handen glijden in de branding. Bouw een torentje van kiezels in een beekje. De combi water en aarde brengt balans in je bestaan.

Waterman

Hoe je over jezelf denkt, heeft grote invloed. Schrijf eigenschappen van jezelf op die jou bevallen. Origineel? Check! Revolutionair? Check! Jij weet er vast nog wel meer. Geniet van jou!

Vissen

Tikkeltje verslaafd aan aandacht? Weet dat je goed genoeg bent, ook als je niets doet of denkt. Draai als een zonnebloem naar de zon. Ook al komt niet alles goed, optimisme wint het altijd.