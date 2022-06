Deze tarotkaart staat voor: Vandaag bereik je het makkelijkst de overkant als je alles met liefde en respect doet. Soms betekent dat dat je boven jezelf moet uitstijgen. Laat je intelligentie en wijsheid het werk doen, dan gaat de rest vanzelf.

Ram

Je kunt wel schreeuwen en boos worden op iedereen die in jouw ogen te langzaam is, maar daar gaan ze niet sneller van lopen. Dat geldt voor je kinderen, vrienden, collega’s en familie. Probeer het zacht.

Stier

Gelijk hebben of gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen, dus waarom blijf je zo koppig? Jij weet als geen ander dat je daarmee niets oplost. Strijk over je hart. Maak een leuk excuusje.

Tweelingen

Je kunt met je hoofd overtuigd zijn dat iets goed voor je is, maar als je lichaam andere feedback geeft, waarom luister je dan niet? Je lichaam is wijs, luister naar wat ze tegen je zegt. Een geluk bij een ongeluk.

Kreeft

Als je in balans bent, dan stroomt je levensenergie en voel je je fit en gelukkig. Wat doe je waarvan je zo moe wordt? Is er iets waar je tegenop ziet? Geld is belangrijk, maar gezondheid is onbetaalbaar.

Leeuw

Je kunt je impulsen en driften beheersen als het echt moet. Wees eerlijk tegen jezelf. Is wat je wilt doen, de zonde waard? En bedenk dan ook wie je hiermee zou kwetsen. Is het dan nog steeds zo leuk?

Maagd

Luister naar je gevoel en je intuïtie. En als je die niet kunt verstaan, ga dan eerst lekker languit in een rozenoliebad of maak een boswandeling. Je echte verlangens worden dan vanzelf zichtbaar.

Weegschaal

Vandaag kun je maar beter dapper uit je bed stappen. Het leven vraagt met de Kracht-kaart of je kleur wilt bekennen. Je kunt je nu niet langer achter de groep verschuilen. Wat vind je echt?

Schorpioen

Wat een zalige dag om je gevoel en je verstand op één lijn te krijgen. Dat wil niet zeggen dat de mensen om je heen het meteen met je eens zullen zijn. Laat ze wennen aan je nieuwe visie. Beetje bij beetje.

Boogschutter

Als je er zacht ingaat, zal het gesprek makkelijk verlopen. Mensen willen nu eenmaal niet rechtstreeks worden gecorrigeerd. Draai het gesprek zo, dat ze zelf hun excuses kunnen aanbieden. Wees wijs.

Steenbok

Mensen hebben net als dieren een feilloos oerinstinct en vandaag kun je daarvan veel profijt hebben als je ernaar luistert. Het kunnen angstige gevoelens in je buik zijn of vlinders. Wat voel jij nu?

WATERMAN

Al je ergens bang voor bent, betekent dat niet dat je het niet moet doen. Soms is angst alleen een mentale kwestie en weet je lichaam precies hoe je de klus moet klaren. Observeer je lichaam. Luister.

VISSEN

Wees vandaag uiterst respectvol naar anderen, zonder jezelf te verloochen. Het één sluit het ander niet uit. Soms moet je ietsje dapperder zijn om liefdevol nee te zeggen en het te menen.