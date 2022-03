Deze tarotkaart staat voor: het verleden en je persoonlijke herinneringen daaraan. De kaart geeft een dromerige, nostalgische stemming weer. Terugdenken aan een oude geliefde, leuke collega’s, een familiesituatie. Ook mogelijk dat een dierbaar iets of iemand uit het verleden weer opduikt.

Ram

Zoek je moeder op! Breng een voorjaarsboeketje, lekkere chocolaatjes, complimentjes. Is ze er niet meer? Blader eens door oude fotoboeken. Welke herinneringen koester je? En wat geef je door?

Stier

Delen is vermenigvuldigen. Als Stier heb jij vast een gezellig huis, en waarschijnlijk houd je enorm van lekker eten en/of koken? Nodig dierbaren uit om mee te genieten. Knus brengt knuffels.

Tweelingen

Wie verdient extra aandacht? Verras iemand met een bezoekje, maar vraag wel of het gelegen komt. Het kan nooit kwaad om een ander te laten merken dat je van hem/haar houdt.

Kreeft

Geven voelt goed! Dat weet jij als geen ander. Een luisterend oor bieden lukt vandaag nog beter dan anders. Je voelhoorns staan op scherp. Let wel op dat je niet onnodig sentimenteel wordt.

Leeuw

Wat wilde jij als kind worden? Mooie dag om eens naar je ambities te kijken. Wilde je acteur of zanger(es) worden? Check de lokale toneelvereniging en zangkoren voor jouw claim to fame.

Maagd

Werk jij om te leven, of is het ook een last? Als precies type ben je doordrongen van je moetjes. Maar hoe zit het met je dromen en wensen? Werk je bucket-list bij. En begin met afstrepen!

Weegschaal

Haal vandaag eens verhalen uit je jeugd op. Kent jouw partner je succesverhalen? Weten je kinderen hoe jij opgroeide en hoe het leven toen was? Praat ze eens bij, je kunt dat boeiend!

Schorpioen

Je draagt je partner op handen en zet graag een stap extra. Mooi moment om een van zijn/haar dromen in vervulling te laten gaan. Hint: ook de erotische lading is er groot genoeg voor!

Boogschutter

Iets doneren aan een goed doel, of zelfs meewerken aan hulpacties. Jij krijgt vandaag de geest en komt in actie. Best kans dat je tot diep in de nacht bezig bent. Energie kent geen grenzen!

Steenbok

Geef iemand op het werk eens opbouwende tips of advies, help je geliefde met die (huishoudelijke) klus en leer je hond een nieuwe truc. Lukt het niet? Dan heb jij ook geleerd.

Waterman

Welk idee uit het verleden kun je nu gebruiken om de toekomst mooier te maken? Als innovator van de dierenriem komt deze kaart als een geschenk uit de hemel. Willy Wortel ze.

Vissen

Het verleden heeft je gevormd. Je kunt nu vervelende gebeurtenissen uit je jeugd in een ander licht zien. En het gebruiken voor groei. Doe er je voordeel mee, je bent uniek.