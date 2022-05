Deze tarotkaart staat voor: heftige veranderingen, zekerheden die plotseling wegvallen, situaties die ‘te klein’ zijn, krijgen een ruimer perspectief. Je ziet iets opeens helder. In de liefde vallen opgebouwde muren weg en maskers af. Je stelt je eindelijk open op. Op het werk neem je een drastische beslissing.

Ram

Gaat er een bom af in je leven? Best kans dat je helemaal van je padje af wordt geblazen. Kom je uiteindelijk bij zinnen, dan gaat er een andere wereld voor je open. Geluk bij een ongeluk.

Stier

Verandering van spijs doet eten. Word je geconfronteerd met onverwachte dingen, dan helpt het niet om te briesen en stampen. Als je wordt geschoren, moet je stilzitten. Oefen geduldig zijn.

Tweelingen

Door iets dat je onnadenkend doet, kan iets vervelends gebeuren. De boodschap: wees voorzichtiger en toon meer verantwoordelijkheidsgevoel. Voorkomen is beter dan genezen.

Kreeft

Shit happens... Leuk is het niet, maar uiteindelijk gaan er luiken open op plaatsen waar je ze niet had verwacht. Een ramp schudt je wakker. Iets wat je nooit had gedacht, valt je uiteindelijk toe.

Leeuw

What doesn’t kill you, makes you stronger. Onthoud die wijsheid vandaag als er iets naars gebeurt. Wees die sterke schouder voor iemand en laat ook andermans troost toe. Zacht = sterk!

Maagd:

In shock na die mededeling, dat nieuws of die gebeurtenis? Zet je verstand op nul en laat de bibbers een paar minuten door je lijf trekken. Onthoud: een brand levert vruchtbare grond op.

Weegschaal

Wil je bij elkaar blijven? Wees er voor elkaar en communiceer open en eerlijk. Oók als de boodschap niet leuk is. Je relatie staat op het punt om drastisch te veranderen. Wees er klaar voor.

Schorpioen

Verklapt iemand jouw duistere geheim? Wordt er over je geroddeld? Het is vandaag alsof je in je blootje rondloopt. Eng? Valt mee. Je ziet nu beter dat iedereen kwetsbaar is.

Boogschutter

Let vandaag extra op in het verkeer en op krukjes en trapjes thuis. Een ongeluk kan heftige gevolgen hebben. Best kans dat je verplicht rust moet nemen. Zie je daar de voordelen van?

Steenbok

Meer verantwoordelijkheden op je schouders nemen betekent ook meer stress. Teken geen contracten. Geld kan in bodemloze putten verdwijnen. Koester je potje voor onvoorziene uitgaven.

Waterman

Je gezondheid vraagt om verandering. Stoppen met drinken, roken, slecht eten, te veel op je scherm staren... De verandering gaat je eenvoudig af. Bouw lijf en leven van de grond aan op.

Vissen

Het liefst drijf je op je gevoel. Denk vandaag toch maar na voordat je doet. Gebeurt er iets vervelends, dan hoef je jezelf niets kwalijk te nemen. En de ander? Die doet het ook niet expres.