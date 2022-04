Deze tarotkaart staat voor: verrassingen! Iets of iemand komt in beweging en klopt aan je deur. Meestal gaat het om welkome gasten of gebeurtenissen die sneller komen dan verwacht. Liefde: plotselinge verliefdheid of de aankondiging van een zwangerschap. Carrière: snelle, welkome ontwikkelingen.

Ram

Raakte je gefrustreerd omdat je plannen uitstel kregen? Blaas stoom af en weet dat je geduld beloond wordt. Crawl niet tegen de stroom in, maar laat je op je rug meedrijven. Op de plaats rust!

Stier

Onverwachte gebeurtenissen en gasten, jij bent er niet van. Vraag vlugge types om uitleg met open vragen: wie, wat, wanneer, hoe? Fantaseer niet de verkeerde kant op door je zorgen te maken.

Tweelingen

Eindelijk: de intercity in plaats van de boemeltrein! Hoe het allemaal gaat weet je niet precies, maar dat het goed komt weet je wel zeker. Wat je ook wenst, het is onderweg.

Kreeft

Gaat je kind plots uit huis? Of je moeder opeens richting een verpleeghuis? Zie de voordelen van snelle ontwikkelingen in. Het recept voor zenuwrust: bank, dekentje, kop kamillethee. Blijf rustig ademhalen.

Leeuw

De plaatjes in je hoofd komen tot leven. Is iedereen in tenue? Staan de juiste spelers op de juiste plek? Je mag je favoriete plek aan de zijlijn innemen en belangrijke aanwijzingen roepen.

Maagd

Heb je je 110% ingezet voor iets? Nu is het tijd om je plek in het publiek in te nemen en te genieten van de wedstrijd. Misschien gaat niet alles perfect, maar grote kans dat je tevreden bent.

Weegschaal

Terwijl jij nog staat te wikken en wegen, word je links en rechts ingehaald. Parkeer je malende gedachten en wandel gewoon lekker mee. Het leven is goed als je doet wat je wilt.

Schorpioen

Wees de verandering die je wenst te zien in de wereld. Deze kaart geeft je de impuls om te motiveren met honing in plaats van azijn. Je woorden hebben impact, dus laat ze leuk klinken.

Boogschutter

Een spekkie voor jouw bekkie-dag. Misschien heb je een verrassingsfeestje georganiseerd, of sta je ergens onaangekondigd voor de deur. Je mag je verheugen op applaus.

Steenbok

Klopt je geliefde aan de deur? Vraag dan niet direct naar zijn saldo. Het leven geeft je misschien niet direct wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt. Je spontane spieren worden opgerekt.

Waterman

Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats... Je geniet van de drukte en stort je erin. Alles wat met groepsactiviteiten te maken heeft, krijgt vaart. Je inspireert erop los.

Vissen

Een hand confetti, veel slingers en lichtjes in de tuin: jij neemt er een drankje op. Grote kans op tranen van het lachen én van het huilen. Wordt het een latertje? Geniet! Verwerken komt later.