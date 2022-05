Deze tarotkaart staat voor: Het is feest! Er is iets waardevols en belangrijks bereikt. Je bent dankbaar en voelt je zorgeloos. De liefdesrelatie staat in bloei, er is harmonie, je hebt samen iets succesvol doorstaan. Op het werk is er goede samenwerking ontstaan, geld is binnen en/of een project is goed afgerond.

Ram

Als het leven je neerslaat, rol jij gewoon om en kijkt naar de sterren. Toon je dankbaarheid en doe anoniem iets leuks voor je buren, lach naar een vreemde, help een handje. Geef geluk door!

Stier

Traditioneel en stijlvol: jij organiseert het beste feestje. En ook al houd je niet van verrassingen, je verrast mensen graag met dat lekkere hapje en drankje. Delen is vermenigvuldigen, je weet het!

Tweelingen

Je bent de gangmaker. Of het nu is op een feestje, tijdens een borrel of samen gezellig thuis. Je vermaakt iedereen met je verhalen, of ze nu waar zijn of niet. Maak er een boek van!

Kreeft

Of het nu een babyshower is, kraambezoek of de komst van een nieuwe pup: jouw hart staat wijd open. Houd die tissues toch maar bij de hand. En zie tranen van geluk als welkome gasten.

Leeuw

Kwamen de muren op je af, nu merk je dat alles zin heeft. Bereid een speech voor zodat je kunt delen wat er allemaal voor moois in je hart leeft. Wie weet zit er een talentspotter in de zaal?

Maagd

Geduld is een vorm van wijsheid. Jij plukt er vandaag de vruchten van. Voordat je je tanden in die nieuwe klus zet: ontspan. Je doet het door je over te geven aan het moment. Stille genieter jij!

Weegschaal

Al tig jaar bij elkaar? Neem het er vandaag samen van en vier een feestje. Boek dat intieme hotelletje op de hei, wandel hand in hand, vertel elkaar geheimpjes. Liefde doet leven!

Schorpioen

Muziek werkt op je gevoelens, dus zet maar op die tranentrekker of opbeurende jazz-deun. Samen swingen maakt feesten nog fijner. Vanuit je heupen maakt het sexy, oh lala!

Boogschutter

Zowel het leuke, als minder prettigs hardop uitspreken doet je goed. Zorg dus voor publiek vandaag, want je hebt van álles te melden. Zelfs je meest bizarre ideeën vinden nu gehoor.

Steenbok

Een strakke planning is cruciaal voor een geslaagd feest. Of het nu klein of groots is, jij neemt de leiding. Laat jezelf verwennen, kies een geschikte assistent en vraag om wat je wilt.

Waterman

Haal lekkers in huis en trommel op, dat bonte gezelschap dat in je adresboek woont. Er valt iets te vieren. Ondertussen vermaak jij je omdat iedereen zich vermaakt. Proost op vriendschap!

Vissen

Buikdansen op blote voeten met belletje aan je tenen. Jij weet wel raad met die goede uitslag, promotie of zoveelste relatielustrum. Geef al dat moois door, maar doe rustig aan met die gin-tonics!