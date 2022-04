Deze tarotkaart staat voor: ‘Zo boven, zo beneden’: deze tovenaar brengt dit spreekwoord tot leven. Hij geeft je de energie om slimme, zelfbewuste acties te ondernemen. Er heerst harmonie tussen verstand en gevoel. In de liefde is er grote wederzijdse aantrekkingskracht. Moeilijkheden worden overwonnen.

Ram

Om je doelen te bereiken, helpt maar één ding: doorzetten. De melk en havermout zijn er, nu mag je laten zien dat je er pap van maakt. Omzeil wegwerkzaamheden en neem binnenweggetjes.

Stier

Je moet even op gang komen, maar dan ga je ook als een diesel. Doelen zijn dromen met deadlines. Maak er reddingslijnen van en verzamel dat team om je heen. Samen sta je nog sterker.

Tweelingen

Praten als Brugman helpt, je krijgt iets voor elkaar. Breng het met een mix van humor en zakelijk, dan krijgen plannen vleugels. Breng mensen bijeen en richt de neuzen: we gaan rechtsaf.

Kreeft

Duw je emoties en gevoelens niet opzij, gebruik ze als richtingaanwijzers. Waar moet je bijsturen? Of je nu linksaf, rechtsaf, rechtdoor of zigzaggend wilt: luisterend naar jezelf, bereik je je doel.

Leeuw

Jij maakt goud van oud ijzer als je je charmes op de juiste manier inzet. Maak beloftes waar. Het levert je sterstatus op, plus bewondering van die ene.

Maagd

Een relatie bloeit op, of er komt schot in een samenwerking. Laat de Pietje Precies in je een beetje sluimeren. Het gaat nu om de grote lijnen, dus denk breed. Details kun je later uitwerken.

Weegschaal

Denk je leuks, dan zie je leuks. Denk daaraan als probleemgedachten je te veel bezighouden. Beteugel ze met de yogahouding salamba sirasana: op je kop staand ziet de wereld er verkwikkend anders uit.

Schorpioen

Mensen met emotionele kopstootjes de ‘juiste’ kant op duwen werkt niet. Gebruik je psychologisch inzicht om mensen aan je te binden. Met honing vang je meer vliegen dan met azijn.

Boogschutter

Jij combineert je kracht en kunde om iets in gang te zetten. Verras je partner of iemand op wie je stiekem verliefd bent. Jij drukt de juiste knoppen in met je grappige acties.

Steenbok

Initiatieven komen goed van de grond, dus zet de eerste stap. Met de juiste voorbereiding win je die gedroomde klant of (zaken)partner voor je. Benadruk vooral ook jullie goede band.

Waterman

Strategisch, als een schaakspel, zet jij alle spelers op het bord. Jij weet allang welke kant je op wilt. Het is tijd om je plannen toe te lichten. Overtuigingskracht is groot, men schat je op waarde.

Vissen

Als de Harry Potter van de dierenriem weet jij wel raad met die toverstaf. Zwaai ermee binnen relaties en je maakt mest van modder. Voeg discipline toe: even volhouden geeft het beste resultaat.