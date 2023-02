Deze 3 sterrenbeelden gaan een fantástische februari tegemoet

Ben je zo iemand die in de winter steevast aan een seizoensdepressie ten prooi valt? We hebben goed nieuws voor een handjevol sterrenbeelden. Die kunnen hun daglichtlamp namelijk weer terug in de kast zetten. Februari zit vol positieve verrassingen!

Ram

We hopen dat je het weekend hebt vrijgehouden, Ram, want aanstaande zondag (5 februari) is het volle maan. Het is dit keer zelfs een micromaan, omdat hij zich op het verste punt van de aarde bevindt. Hoe dan ook overspoelt ‘ie je liefdesleven, zelfs in die ieniemienie staat, met hartstocht en romantiek. En dan moet Valentijnsdag nog komen… De week daarna zorgt de planeet Venus er bovendien voor dat er een soort magische aantrekkingskracht om je heen hangt. Nee, aan aandacht zal het jou deze maand niet ontbreken. Geniet er maar lekker van zolang het duurt!

Schorpioen

De volle maan heeft ook op Schorpioenen een positieve uitwerking. Tijdens deze cyclus profiteert vooral je carrière ervan. De boost heb je te danken aan je toegenomen assertiviteit en zelfvertrouwen. Je collega’s raken gemotiveerd door jouw topprestaties, waardoor jullie samen tot een schitterend eindresultaat komen. Het zorgt ervoor dat je een stuk ontspannener door het leven fietst. Jouw zorgen over de toekomst ontstonden voornamelijk uit zakelijke overpeinzingen. Maar daar ben je voorlopig dus even vanaf.

Vissen

Vissen gaan goed op routines. Dat de maand februari hen het hoofd op hol brengt, kunnen ze in eerste instantie dan ook niet helemaal waarderen. Maar blijf kalm en gefocust, Vissen. Verandering kan ook hele fijne ontwikkelingen tot gevolg hebben! Zo wordt een etterend werkconflict eindelijk opgelost, wat de sfeer op kantoor ten goede komt. En dan nog iets: deze maand komt er een interessant persoon op je pad die je niet wilt missen. Dus ja, het is nat en koud buiten, maar kom daardoor niet in de verleiding om je binnen te verstoppen.

Bron: Freundin