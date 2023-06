Déze 3 sterrenbeelden gaan een gelukkige zomer tegemoet

Het wordt een zomer vol zonnige vakanties, gezellige barbecue’s en zwoele zomeravonden.

Genieten maar

Deze zomer is er ruimte voor bezinning en inkeer. De zon gaat schijnen en jij gaat letterlijk én figuurlijk het licht zien. Het wordt bovendien ook een zomer van ontspanning, hernieuwde energie en volop liefde. Ja, deze drie sterrenbeelden zullen in 2023 de zomer van hun leven hebben:

Gelukkige zomer voor 3 sterrenbeelden

Boogschutter

Boogschutters kunnen niet wachten tot hun zomervakantie eindelijk begint. Je staat momenteel ontzettend optimistisch in het leven en iedereen wordt vrolijk van jouw goede humeur. Het is de moeite waard om de komende weken aan een nieuw project te beginnen, want dat wordt hoe dan ook een succes. Maar daar gebruik van. Good luck!

Ram

Ram, je straalt en daardoor spring je in het oog van een bijzonder iemand in je vertrouwelijke omgeving. Geef deze nieuwe liefde een kans. Het loont de moeite om de komende weken energie te steken in een nieuwe relatie. Hoe dan ook: jij kan je verheugen op een onvergetelijke zomer vol passie en romantiek.

Steenbok

De Steenbok heeft eindelijk rust gevonden. Dit gaat je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen op je werk. Vertrouw op je intuïtie en je voelt je deze zomer onafhankelijk en vrij. Deze zomer is het ook tijd om uiterlijke veranderingen te ondergaan. Wedden dat je hierdoor lekkerder in je vel gaat zitten?

Wil je ook écht stralend uitzien? Huidspecialiste Kuno Breen heeft vijf tips voor je, zodat jij je glow terugkrijgt:

Bron: Freundin.de