Deze 3 sterrenbeelden kunnen in 2023 financiële voorspoed verwachten

Bepaalde sterrenbeelden hoeven in 2023 gelukkig een stuk minder dubbeltjes om te draaien. Zij kunnen namelijk rekenen op een vermogend(er) jaar. Deze 3 tekenen uit de dierenriem vallen in de prijzen:

Steenbok

Je zult er weliswaar nog even op moeten wachten, maar onder het mom ‘dan heb je wat om naar uit te kijken’: voor de Steenbok ligt in het najaar van 2023 een salarisverhoging in het verschiet. Ben je bezig met een groot project op het werk? Waarschijnlijk rond je dat na de zomer eindelijk af. Omdat je jezelf ruimschoots hebt bewezen, gaat dat natuurlijk gepaard met een gepaste beloning.

Schorpioen

Ook als Schorpioen lijkt het erop dat je dagen als gierigaard zijn geteld. In 2023 mag jij je verheugen op een financiële meevaller. En die komt uit oude, vertrouwde hoek; een kennis uit het verleden doet je een lucratief aanbod. Addertje onder het gras is wel dat je er iets anders voor moet opgeven, dus het loont om er eerst goed over na te denken – ook al kun je die zak met geld praktisch al horen rinkelen.

Stier

Hoewel het helemaal niets voor een Stier is om zichzelf in de schulden te werken (dit aardeteken houdt immers van zekerheid en comfort), hebben de prijsstijgingen van de afgelopen tijd er ook bij jou ingehakt. Dit jaar los je dat allemaal op, en wel door de promotie te maken waarop je al tijden zat te azen. Je nieuwe functie komt vanzelfsprekend met wat extra euro’s. Dat gezegd hebbende: misschien is het toch ook verstandig om je streamingabonnementen terug te schroeven van zes naar twee? Die paar tientjes in de maand kun je echt beter besteden.

Bron: Freundin