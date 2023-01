Deze 3 sterrenbeelden moeten nu iets aan hun problemen gaan doen

Het is overigens niet alleen maar kommer en kwel in sterrenbeeldenland, hè. Zo vinden deze tekens bijvoorbeeld de liefde in januari. Laten we alleen wel hopen dat zij niet óók terugrennen naar hun ex, zoals deze sterrenbeelden eigenlijk het liefst zouden willen.

Terug naar de problemen...

Ram

Het is een periode vol obstakels op het werk, maar ook eentje met zelftwijfel en bepaalde angsten uit het verleden die opnieuw de kop opsteken. Bij de pakken neer gaan zitten is echter nergens voor nodig. De assertieve, moedige Ram, bovendien een natuurlijk leider, heeft namelijk precies de instelling die nodig is om problemen het hoofd te bieden én op te lossen. En het moment daarvoor is nu.

Stier

In een ideale wereld… Tja, die is er nu eenmaal niet. Conflicten en problemen zijn aan de orde van de dag, helaas ook in het leven van de Stier. Hoe druk je het ook hebt met je eigen project of onderneming, deze week zul je meer inzicht krijgen in hoe je alle ballen zo efficiënt mogelijk in de lucht houdt. Let wel: haastige spoed is zelden goed, dus neem de tijd om een plan uit te stippelen. Zo maak je ‘m direct toekomstbestendig.

Steenbok

Aankomende week zijn de positieve energieën van Mercurius duidelijk voelbaar. Wat dat voor jou als Steenbok betekent? Nou, dat het aanzienlijk makkelijker voor je wordt om tussen de moeilijkheden op werk door te navigeren en de doelen te bereiken die je dit jaar voor jezelf hebt gesteld. Goed om te weten is dat er ook een keerzijde aan die fijne energie zit. Je kunt namelijk te hard van stapel willen lopen. Weet wanneer het tijd is voor een pauze, Steenbok!

Bron: Freundin