Deze 3 sterrenbeelden zijn het meest gewild op datingapps

Kreeft

Met stip op één als het gaat om het meest begeerde sterrenbeeld van de dierenriem: de kreeft. Dit waterteken staat bekend om haar charismatische eigenschappen. Ze is gepassioneerd en besteedt veel aandacht aan haar uiterlijk. Door haar zachte en sentimentele kant voelen veel mensen zich direct tot kreeften aangetrokken. Maak er handig gebruik van, zullen we maar zeggen!

Leeuw

De koning van de Big Five houdt er een even zo indrukwekkende reputatie op na op datingapps. Na de kreeft is dit één van de populairste sterrenbeelden onder mensen die online hun eega proberen op te duikelen. De leeuw behoort tot de vuurtekens. Deze types staan bekend als leuke, sociale en energieke lui. Weinig mensen zijn opgewassen tegen hun zelfverzekerde en charmante karakter. Leuk om te weten: kreeften en leeuwen zijn een perfecte match, zo ontdekte Happn. Wist je dit trouwens al over de leeuw? Blijkbaar heeft dit sterrenbeeld ook minder handige eigenschappen.

Tweelingen

In deze top drie is ook een luchtteken vertegenwoordigd: tweelingen. Dit sterrenbeeld kenmerkt zich door een hoogopgeleid, belezen karakter. Daar kun je nog eens mee naar een chic sterrenrestaurant. Tweelingen zijn daarnaast goed met woorden. Zo weten ze iedere gesprekspartner moeiteloos in te pakken. Dankzij hun speelse karakter valt er altijd iets met ze te beleven. Bovendien hebben ze veel humor, zijn ze loyaal en kun je ze deze allemansvrienden overal neerzetten. Klinkt goed? Klinkt goed!

Bron: Freundin