Deze 4 sterrenbeelden hebben hun oordeel vaak nét iets te snel klaar

Wist je dat het echt maar een fractie van een seconde duurt voordat je je eerste oordeel over iets of iemand klaar hebt? In zo’n kort tijdsbestek is de kans groot dat je het niet altijd bij het juiste eind hebt, tenzij je een bijzonder sterk ontwikkeld zesde zintuig hebt natuurlijk. Specifiek bij onderstaande sterrenbeelden lijkt dat alleen niet het geval…

Ram

Verschil je van mening met een Ram? Berg je dan maar, want met een ander standpunt daal je gelijk bij hem of haar in achting. De Ram vindt overal iets van, en voelt ook de behoefte om uit te spreken wat dan precies. Daarnaast vindt dit sterrenbeeld de juiste normen en waarden bovengemiddeld belangrijk. Voldoet iemand niet aan het plaatje, dan kan een oordeel snel geveld zijn.

Tweelingen

Een Tweelingen heeft twee kanten. Aan de ene kant is dit luchtteken sociaal, optimistisch en geïnteresseerd, aan de andere is dit type mensen niet vies van een smeuïge roddel hier of daar. Een ander beoordelen op basis van verhalen die over diegene de ronde gaan? Daar maakt een Tweelingen zich echt weleens schuldig aan. Het gevolg: ze zitten regelmatig fout en moeten dan hun mening bijstellen.

Schorpioen

Hoewel Schorpioenen de mysterieuze tekens van de dierenriem zijn, en zich vaak op de achtergrond houden in grotere gezelschappen, hebben ze absoluut een mening. En die vormen ze zonder genade, daarbij geen rekening houdend met de gevoelens of situatie van de ander. Hun oordeel is vaak overhaast. Het enige voordeel: ze spreken ‘m niet uit. Al geldt dat niet voor hun gezichtsuitdrukking, want die spreekt vaak wél boekdelen.

Waterman

Ook de Waterman oordeelt makkelijk vanaf een afstandje. Voordat iemand zich goed en wel heeft geïntroduceerd, heeft dit sterrenbeeld zijn ‘feiten’ al op een rijtje, vaak verkregen via derden. Wat wel voor de Waterman spreekt, is dat ‘ie niet te trots is om zijn of haar mening bij te stellen nadat ‘ie tijd met iemand heeft doorgebracht.

Bron: Freundin