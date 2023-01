Deze 4 sterrenbeelden prikken dwars door mensen met een giftige persoonlijkheid heen

Tweelingen

Laat je niet misleiden door het charmante voorkomen van Tweelingen. Ze hebben precies door wanneer ze met iemand te maken hebben die wangedrag vertoont. Dat toleren ze echt niet. Zij lossen conflicten niet op een agressieve manier op, maar zetten hun woede en ongenoegen om in sterke communicatie. Kill them with kindness is hier het motto.

Waterman

De bullshit-radar kan bij een Waterman al tijdens de eerste ontmoeting afgaan. Hier worden geen spelletjes gespeeld. Het is een van de sterrenbeelden die zich vasthoudt aan principes, normen en waarden. Gelijkwaardigheid is een belangrijk thema voor Watermannen, dus mensen die kicken op macht en hierop georiënteerd zijn, worden door dit sterrenbeeld ontmaskerd.

Ram

Het is alsof een Ram een zesde zintuig heeft voor toxische mensen. Alsof dit sterrenbeeld onheil kan ruiken. Voor hen is een positieve impact maken op de wereld en mensen om hen heen belangrijk. Wie niet het beste met anderen voor heeft, kan maar beter snel vertrekken. Daar heeft een Ram namelijk geen trek in.

Vissen

Lief, zachtaardig, conflictvermijdend. Een van de sterrenbeelden waarmee je niet zo snel ruzie hebt, is Vissen. Toch moet je hun onderbuikgevoel niet onderschatten. Ze hebben direct door wie oprecht is en wie niet. Een Vissen heeft een allergie voor ‘giftige mannelijkheid’, helemaal in een vriendschap of relatie. Die mensen houden ze het liefst op afstand.

Bron: Freundin