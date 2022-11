Deze 6 sterrenbeelden verheugen zich nú al op de feestdagen

Kerstbomen, lichtjes, warme chocomel én heel veel eten: er zijn genoeg mensen die niet kunnen wachten tot de feestdagen. Jep, mensen met deze sterrenbeelden verheugen zich nú al op Sinterklaas, kerst en Oud & Nieuw.

Stier

Wanneer de zomer voorbij is, beginnen voor de Stier de voorbereidingen al. Volgens haar kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. De Stier staat dagenlang in de keuken om hét recept te vinden. Niet zo gek dus dat ze dol is op winterse lekkernijen.

Kreeft

De Kreeft is een echt familiemens. Daarom houdt ze ook zo van de feestdagen, want dan is eindelijk iedereen samen. Vanwege de knusse gezelligheid is de winter het favoriete seizoen van de Kreeft. Vooral vanaf november begint de Kreeft zich te verheugen op alles wat nog komen gaat.

Leeuw

De Leeuw houdt er wel van om zichzelf op te tutten. En tijdens de feestdagen pakt ze helemaal uit. Hier neemt ze dan ook uitgebreid de tijd voor. De Leeuw begint bijvoorbeeld nu al met het plannen van afspraken bij de kapper, manicure en schoonheidsspecialiste.

Maagd

De Maagd geniet zelf pas als ze ziet dat de rest het ook naar hun zin heeft. Daarom is ze tijdens de feestdagen vaak de hele dag druk bezig om het iedereen naar wens te maken. Pas als alles geregeld is, kan de Maagd ontspannen en genieten van de gezelligheid.

Weegschaal

Waar de Weegschaal vooral van houdt, is de hysterie rondom Kerstmis. Ieder jaar is er één huis in de straat he-le-maal versierd met lichtjes en kerstbomen. Ja, dat is dus het huis van de Weegschaal. Ze staat dan ook te popelen om weer aan de slag te kunnen. Oktober is niet te vroeg voor kerstboom, toch?

Steenbok

De Steenbok is dol op tradities. Ze doet niets liever dan samen herinneringen maken en geniet dan ook van de kleine dingen. Maanden van tevoren haalt de Steenbok de oude fotoalbums weer tevoorschijn om na te kunnen genieten van de afgelopen keren én om inspiratie op te doen voor komend jaar.

