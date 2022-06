Cheers!

Steenbok

21 december t/m 19 januari

De Steenbok is betrouwbaar, geduldig en verantwoordelijk. In plaats van een drankje met veel poespas en een gek kleurtje gaat de Steenbok voor een heldere Vodka Martini.

Waterman

20 januari t/m 18 februari

De Waterman houdt niet van voorspelbaarheid en probeert graag iets nieuws. Waar de Steenbok graag op safe speelt met een Vodka Martini, gaat de Waterman liever voor een unieke Lychee Martini.

Vissen

19 t/m 20 maart

Vissen is een gevoelig sterrenbeeld met een zacht karakter. Een Gin & Tonic past daar perfect bij: koel, kalm en beheerst. Met een plakje komkommer en een paar takjes munt maak je een heerlijk verfrissend drankje.

Ram

21 maart t/m 20 april

De Ram houdt ervan op nummer één te staan en daarom is een Old Fashioned de perfecte match. Deze cocktail met bourbon is niet alleen de populairste, maar ook de oudste cocktail ter wereld. Dit drankje past goed bij de competitieve, uitgesproken en energieke persoonlijkheid van de Ram.

Stier

21 april t/m 20 mei

De Stier is gek op luxe en comfort. Dit sterrenbeeld is ook een tikkeltje materialistisch. Een luxe cocktail als de Pornstar Martini met passievrucht, vanille vodka en eiwit past daar perfect bij.

Tweelingen

21 mei t/m 21 juni

We kennen Tweelingen als speels, nieuwsgierig en extravert, maar wanneer het moet is ze ook serieus. Daarom past Aperol Spritz zo goed bij dit sterrenbeeld: dit heerlijke drankje is zowel traditioneel als experimenteel.

Kreeft

22 juni t/m 22 juli

De huiselijke Kreeft houdt van klassiekers en drinkt graag een Cosmopolitan. De vertrouwde smaak van het drankje dat populair werd door Carrie Bradshaw uit Sex and the City stelt nooit teleur.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

De Leeuw is sociaal, positief ingesteld en dol op aandacht. De overeenkomst tussen de Leeuw en de Espresso Martini? Ze zijn beide lekker over de top.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

De Maagd is prestatiegericht, perfectionistisch en zorgvuldig. Dit sterrenbeeld gaat het liefst voor een drankje wat ze goed kent. Bijvoorbeeld een heerlijke mojito rum, limoensap, rietsuiker, bruiswater, munt en veel ijs.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

De Weegschaal is net als de Mimosa evenwichtig. Dit klassieke drankje bestaat uit twee delen: sinaasappelsap en champagne (of cava of prosecco). Eenvoudig en altijd smaakvol.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

De Schorpioen staat bekend om haar passie en kracht en welk drankje past daar nou beter bij dan een Bloody Mary? De combinatie van wodka, citroensap, tomatensap, tabasco, zout en peper is net als de Schorpioen gedurfd en fel.

Boogschutter

22 november t/m 20 december

De Boogschutter houdt van avontuurlijk en daar past een drankje als Pisco Sour perfect bij. Deze combinatie komt oorspronkelijk uit Peru en is een mix van eiwitten, pisco, limoen, suiker en bitter.

