Deze drie sterrenbeelden hebben niet door wanneer je met ze flirt

Is iemand nou gewoon aardig of zit er meer achter? Deze drie sterrenbeelden hebben vaak niet eens door dat je met ze flirt.

Kreeft (22-6 - 22-7)

Een subtiele poging tot flirten met een Kreeft werkt soms averechts. Je herkent maar zelden de ware bedoeling achter een opmerking of gebaar. Je hebt er een handje van jezelf ervan te overtuigen dat je het niet waard bent om de dingen te krijgen die je wilt, waardoor je niet verwacht dat iemand met je flirt. Om jou te winnen, moet je daarom over één belangrijke kracht beschikken: subtiele communicatie.

Schorpioen (23-10 - 21-11)

Als Schorpioen ben je over het algemeen wat pessimistisch. Uit angst om gekwetst te worden en om jezelf te beschermen, vertrouw je anderen zelden. En je gelooft al helemáál niet dat iemand zomaar met je zou flirten. Als iemand jouw hart wil winnen, moet diegene dus vasthoudend zijn. Je hebt even de tijd nodig om te herkennen wat er écht schuilgaat achter bepaalde gebaren of complimenten.

Steenbok (21-12 - 19-1)

Je bent recht door zee en houdt er niet van als iemand dingen omslachtig brengt. Als iemand op een subtiele manier met je flirt, kan het dan ook even duren voordat je de betekenis erachter herkent. Je gelooft in openheid en probeert tijd te winnen door onrealistische verwachtingen te koesteren. As iemand meer van jou wil, kan diegene dan ook het beste stoppen met spelletjes spelen en direct zeggen wat hij of zij wil.

Je relatie spannend houden? In onderstaande video zie je 5 tips om te flirten met je partner.

Bron: Freundin.de