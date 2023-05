Déze drie sterrenbeelden krijgen een nieuwe start vanaf 15 mei

Ben je wel toe aan een frisse, nieuwe start? Wie weet ben jij één van de gelukkigen. Maar liefst drie sterrenbeelden kunnen uitkijken naar komende week, want krijgen zomaar een hele nieuwe start.

Stand van de zon

De zon staat bekend als de grootste energiebron. Niet voor niets dat we een beter humeur en meer energie hebben als de zon schijnt. Ook in de astrologie is de zon het symbool van levenskracht. De stand van de zon op het moment dat je geboorte bent, bepaalt ook je sterrenbeeld.

15 mei: tijd voor een nieuwe start

De zon staat vanaf 15 mei in het teken Stier, wat veel positieve impact heeft op de volgende drie sterrenbeelden:

1. Ram

Jouw financiële situatie zal vanaf halverwege mei aanzienlijk verbeteren. Probeer hiervan te profiteren en denk na over verstandige investeringen. Vertrouw op jezelf, want alleen dan heb je kans om écht rijk te worden. Door één financiële meevaller gaat het balletje in elk geval rollen. Hoe fijn is dat?

2. Leeuw

De zonovergang zal een bijzonder positief effect op jou hebben. Je maakt stappen op carrièregebied en durft eindelijke nieuwe kansen aan te pakken. Jouw zelfvertrouwen wordt naar een nieuw niveau getild. Dit heeft niet alleen invloed op je carrière, maar op je hele leven. Je staat ineens veel positiever in het leven.

3. Maagd

Ja Maagd, ook jij kunt je gaan verheugen op een goede financiële ommekeer. Los daarvan staat vanaf 15 mei 2023 heb jij het geluk aan je zijde. Of het nu privé of werk is, je krijgt weer controle over je leven en voert alle to-do’s op de best mogelijke manier uit. Denk ook alvast aan je volgende reis en maak je dromen waar!

