Déze drie sterrenbeelden zijn dol op verandering en superflexibel

Boogschutter

Raar maar waar: boogschutters zijn dol op veranderingen. Sterker nog: als dingen lange tijd hetzelfde blijven, beginnen ze een beetje nerveus te worden. Hun flexibiliteit uit zich vooral in reizen: ze bezoeken regelmatig nieuwe plekken en hebben ook geen moeite ermee om een tijdje in het buitenland te wonen. Om écht gelukkig te kunnen zijn, heeft dit sterrenbeeld regelmatig verandering nodig.

Waterman

Als er één eigenschap is die veel Watermannen met elkaar gemeen hebben, dan is het wel onafhankelijkheid. Dit sterrenbeeld is van niemand afhankelijk en daardoor voelen Watermannen zich vogelvrij. Spontane veranderingen en nieuwe dingen die op hun pad komen, zijn daarom nooit een probleem. Het fijne is dat dit sterrenbeeld ook maar weinig nodig heeft om gelukkig te zijn. Daarnaast is de Waterman erg nieuwsgierig van aard en dat brengt hem/haar regelmatig in leuke, bijzondere situaties.

Ram

De Ram is misschien wel een van de spontaanste sterrenbeelden. Ze zijn absoluut niet bang om nieuwe dingen te proberen en staan overal voor open. Wel kunnen rammen dingen soms een beetje naïef benaderen en haasten ze zich vaak van het ene naar het andere avontuur. Ben je op zoek naar een partner die op alles ‘ja’ zegt en niet snel gaat vervelen? Dan zit je bij de Ram goed!

Bron: Freundin