Déze frituursnack past het beste bij je volgens je sterrenbeeld

Steenbok

Je bent betrouwbaar en gedisciplineerd. Gezond eten vind jij heel belangrijk, dus écht vaak ben je niet in de snackbar te vinden. Maar zet een lekker kroketje op het menu en je gaat toch over stag. Het liefst een rundvleeskroket. Lekker, mét mosterd.

Waterman

Jij bent grappig, tegendraads, soms een beetje excentriek en jouw fantasie is oneindig. Jouw favoriete snack hangt af van jouw mood, máár een mexicano gaat er altijd in. Mjam, lekker.

Ram

Ben jij een ram? Dan weet jij precies wat je wil, terwijl de rest nog aan het nadenken is heb jij je snack al besteld. “Doe mij maar een frikandel speciaal, maar dan mét curry in plaats van ketchup. Oh, en een grote patat oorlog, zonder ui.”

Vissen

Een vis is bewust, van haar levensstijl, voeding en het milieu. Een snackbar is daarom niet echt jouw favoriete plek om iets te gaan eten. Staat er een vegaburger op het menu? Dan kies jij die.

Stier

Jij bent een levensgenieter en kiest liever voor een avondje uit bij een chique restaurant. Toch zeg je ook echt geen nee tegen een bezoekje aan de snackbar. Jouw favoriet? Een berenhap. Hartig gehakt, zoete ui en pittige pindasaus.

Kreeft

Een kreeft heeft graag mensen om zich heen. Als het hele huis vol zit, roep jij regelmatig dat je even een rondje snackbar doet. Waar je mee thuis komt? Een grote familiezak patat, kipcorns, frikandellen, kroketten, voor ieder wat wils.

Tweelingen

Keuzes maken is niet echt jouw sterkste punt. Neem je een frikandel, kroket, mexicano of een kaassoufflé? Je vindt het allemaal lekker.

Leeuw

Jij bent regelmatig in de snackbar te vinden. Vooral na het stappen of als het ideale katervoedsel. Jij krijgt zomaar ineens ontzettend zin in een vette bek. “Iemand een broodje shoarma?”

Maagd

Jij bent geen makkelijke eter. Kroketten? Oh nee, daar zitten van die draadjes in. Frikandel? Nee, nee, jij wil liever echt niet weten wat daar allemaal in zit. “Doe maar gewoon een patatje, zonder saus.”

Weegschaal

Als weegschaal ben jij dol op perfectie. Een kaassoufflé past daar perfect bij. Daar heb je namelijk een goede timing voor nodig. Als weegschaal weet jij namelijk precies wanneer je kan bijten zonder je mond te verbranden. You go girl.

Schorpioen

Jij bent een vurig een type, dus je zo’n flauwe frikandel is niets voor jou. Nee, doe jou maar iets met een lekker pittig randje. Een vlammetje. Het liefst ook nog met hete chilisaus erbij. Het kan jou echt niet pittig genoeg.

Boogschutter

Jij bent avontuurlijk en hebt liever een meer exotische snack dan eentje uit de Hollandse keuken. Je maakt jou het meest blij met een loempia met chilisaus.

Bron: Flair