Deze sterrenbeelden hebben hun geldzaken áltijd op orde

Deze vier sterrenbeelden zijn namelijk bijzonder goed met geld. Niet per se met heel veel geld verdienen, maar het zit ’m in hoe ze ermee omgaan. Zo zal jij nooit een euro uitgeven die je (nog) niet hebt, weet je altijd precies wat erin komt en wat eruit gaat en heb je absoluut geen gat in je hand. Niet eens een kleintje.

Kreeft

Kreeft schat iedere euro op waarde. Ze houdt haar inkomsten en uitgaven heel nauwkeurig bij. Een impulsaankoop? Dat heeft dit sterrenbeeld nog nooit gedaan. Iedere aankoop wordt juist heel zorgvuldig afgewogen. Ze is tevreden met weinig en geeft niet om luxe producten of verre reizen. Geld over de balk smijten zal ze dan ook nooit doen. Ze leeft zuinig, en is daar trots op. Een Kreeft zal namelijk nooit financieel afhankelijk zijn van een ander.

Stier

De Stier weet van onderhandelen. Over haar salaris bijvoorbeeld, maar ze hangt ook regelmatig aan de lijn met haar energie- en verzekeringsmaatschappij. Gewoon, om even te checken of het allemaal niet goedkoper kan. Ze laat zich namelijk niet zomaar besodemieteren.

Maagd

De Maagd heeft van (be)sparen een hobby gemaakt. Zo kun je talloze spaarpotjes in haar bankierenapp vinden. Heerlijk, zo'n nieuw en uitdagend spaardoel. Daarnaast is ze gek op bespaartips. Ze speurt sites en folders af naar aanbiedingen en weet precies hoe ze ervoor zorgt dat haar rekeningen laag blijven.

Schorpioen

Schorpioen heeft een loeisterk instinct als het om geld gaat. Ze zal zich nooit financieel laten oplichten, zal nooit ergens te veel voor betalen en heeft vaak geluk als het om geld gaat. Zo kan de Schorpioen zomaar hét winnende lot kopen of precies op het juiste moment een belegging doen. Een grote financiële fout zal de Schorpioen in haar hele leven niet een keer maken.

Déze drie sterrenbeelden zijn juist niet zo goed met geld.

Geld geven aan je kinderen is fijn. Onnodig belasting betalen is dat niet. Ranti legt uit waar je op moet letten als je je kinderen een bedrag wil schenken:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Your Tango