Deze sterrenbeelden kijken vaak te diep in het glaasje

Proost op deze sterrenbeelden

Schorpioen

Schorpioenen zijn vaak onrustig. Ze zijn emotioneel en piekeren veel. Alle ellende in de wereld kan ze soms down maken. Ze zijn daarom constant op zoek naar manieren om éventjes gekalmeerd en opgevrolijkt te worden. Kleine geluksmomentjes kun je natuurlijk uit een heleboel dingen halen, maar de Schorpioen grijpt graag naar de fles. Ook al weet ze dondersgoed dat tijdelijke verdoving haar problemen niet oplost.

Ram

Ram is een echte sociale drinker. Een avondje met vrienden is niet compleet als er geen wijn bij komt kijken. Soms neemt Ram zich voor om het een avondje rustiger aan te doen, maar onder sociale druk bezwijkt ze meestal gelijk. Om daar de volgende ochtend flinke spijt van te krijgen, want tegen katers kan de Ram helemaal niet zo goed.

Vissen

Vissen is gek op allerlei soorten drank. Van een biertje tot sterke drank en van een shotje tot een cocktail: Vissen is overal voor in. Waar je haar al helemaal blij mee maakt? Een wijnproeverij. Want Vissen is stiekem best een wijnsnob en strooit graag met allerlei feitjes over goede wijnen. Het nadeel is dat Vissen zich niet goed kan beheersen. Een drankje blijft nooit bij één drankje. Er zit nou eenmaal geen rem op.

