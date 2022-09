Déze sterrenbeelden krijgen in september veel geluk op liefdesgebied

Stier

September is voor de Stier een positieve maand. Eindelijk komen ze weer een beetje vooruit in het leven en dan hebben we het niet alleen over werk, maar met name privé en in de liefde! Stieren zijn er klaar voor om de volgende stap te zetten en een relatie te beginnen. Omdat de zon en maan aan de kant staan van het aardeteken komt deze wens ook uit. Nog even vertrouwen hebben dus!

Maagd

Voor de Maagd kan september zomaar dé beste maand van het jaar worden. De planeten liggen gunstig en geven veel positieve energie af en fantastische vooruitzichten. Dit is vooral te merken op liefdesgebied: Maagden voelen zich aantrekkelijker en gepassioneerder dan ooit en weten daardoor een bijzonder persoon te betoveren.

Boogschutter

Boogschutters voelen zich nu pas klaar voor een verandering. Ze willen iets nieuws proberen en durven eindelijk een relatie aan te gaan. Ze hebben geen behoefte meer aan wisselende partners maar willen juist een constante factor in hun leven en blijken dat al in iemand te hebben gevonden. Hoog tijd dus om je kaarten op tafel te leggen en je gevoelens op te biechten aan die ene speciale persoon in je leven.

Steenbok

Ook de Steenbok lijkt in september éindelijk iemand te hebben gevonden die voor vlinders in de buik zorgt. En dat is iets wat al lange tijd niet is gebeurd. Hou er wel rekening mee dat deze persoon waarschijnlijk heel anders is dan je je van tevoren had voorgesteld, al zorgt juist dít ervoor dat je je eigenwijze kijk op het leven kan veranderen. In deze maand leer je eindelijk om meer te genieten van de liefde in je leven.

Bron: Freundin