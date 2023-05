Deze sterrenbeelden kunnen het nóóit toegeven als ze een fout hebben gemaakt

Maagd

Als er één sterrenbeeld is dat perfectionistisch is, dan is het de Maagd wel. Maagden zijn ontzettend georganiseerd en gestructureerd aan het leven en laten het liefst niets aan het toeval over. Als er een keer iets niet volgens plan gaat en fout gaat, dan vinden ze het erg moeilijk om dit toe te geven. Ze schamen zich en kiezen er in zo’n geval meestal voor om alles te ontkennen en de schuld bij een ander neer te leggen.

Waterman

De Waterman is een hartstikke gezellig sterrenbeeld, maar heeft ook een vervelende eigenschap: ze kunnen in bepaalde situaties ontzettend koppig zijn en dan met name als het gaat om het toegeven van een fout. Ze zullen eerder de schuld aan een ander geven, dan toegeven dat ze zelf fout zaten. Watermannen houden er niet van om een compromis te sluiten. Als iets niet gaat zoals ze zich dat hadden voorgesteld, dan ontstaat er vaak ruzie. Op zo’n moment is een Waterman simpelweg niet in staat om de situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken en ligt de schuld dan ook altijd bij de ander.

Kreeft

Bij kreeften zal je deze eigenschap misschien niet zo snel verwachten, maar toch is het zo. Kreeften worden vaak gezien als gevoelige mensen die er alles aan doen om anderen een goed gevoel te geven. Wanneer ze echter merken dat ze niet de erkenning krijgen die ze naar hun eigen mening verdienen, slaan ze om. Ze zullen klagen dat hun behulpzaamheid vaak als vanzelfsprekend wordt gezien en hebben op zo’n moment niet door dat ze eigenlijk helemaal niet helpen. Om deze reden kunnen ze ook nooit op zo’n situatie terugkijken en erkennen dat ze zelf fout zaten.

Dít sterrenbeeld kan het wel

Maar er is ook nog goed nieuws. Als jouw sterrenbeeld hier niet tussen staat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij juist wél heel goed bent in het toegeven van fouten. Het sterrenbeeld Schorpioen heeft er bijvoorbeeld totaal geen moeite mee om te erkennen dat hij of zij fout zit.

Bron: Freundin