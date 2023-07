Deze sterrenbeelden kunnen het vaak niet verkroppen als een relatie uitgaat

Kreeft

Hoewel Kreeften zich aardig obsessief kunnen gedragen na een relatiebreuk, blijft hun gedrag over het algemeen redelijk onschuldig. Kreeften zijn geneigd om na een relatiebreuk zich nog een tijdje vast te houden aan hun ex-geliefde. Ze proberen op een subtiele manier nog contact te zoeken en blijven hun ex op sociale media in de gaten houden. Op die manier hebben ze het gevoel dat ze toch hun ex toch nog een beetje bij zich in de buurt hebben. Dit obsessieve gedrag zorgt er echter wel voor dat het liefdesverdriet alleen maar erger wordt en dat de Kreeft niet verder kan gaan.

Boogschutter

Heb jij het onlangs met een Boogschutter uitgemaakt? Dan kun je deze persoon maar beter in de gaten houden. Hij zal er namelijk alles aan doen om je terug te winnen. Hou er wel rekening mee dat de Boogschutter dit nooit direct naar je zal uitspreken, want daar is hij dan weer te trots voor. In plaats daarvan zal hij op een subtiele manier proberen je aandacht te krijgen, bijvoorbeeld door droevig nieuws met je te delen en door ‘toevallig’ steeds bij je in de buurt te zijn. De Boogschutter houdt dit net zo lang vol tot je hem vergeeft, dus trap er niet in.

Steenbokken

Steenbokken hebben vaak een ‘cool’ imago, maar als iemand ze aan de kant zet, gaat dat coole imago meteen overboord. Ze kunnen maar lastig omgaan met afwijzing en hebben ook de neiging om zich in een relatie helemaal aan te passen aan de partner. Hierdoor verliezen ze zichzelf compleet als de ander ineens bij ze weggaat. Steenbokken hebben er dan ook een handje van om hun ex via social media te blijven stalken en smeken vaak om nog één afscheidsgesprek. Probeer goed voor jezelf op een rijtje te zetten of je dit wel echt wil: want wat bereik je er nu eigenlijk mee?

Bron: Freundin