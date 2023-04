Deze sterrenbeelden kunnen nogal kattig zijn tegen hun partner

Mag het ietsje meer zijn? Nee, liever ietsje minder.

Schorpioen

Dit waterteken staat er ironisch genoeg om bekend erg vurig te zijn. Maar dat Schorpioenen zo gepassioneerd zijn, heeft ook een keerzijde. Ze laten zich de kaas niet van het brood eten, vinden altijd overal iets van en hebben nooit eens níét gelijk (vinden ze zelf). Voor de partner van een Schorpioen kan dat na verloop van tijd best vermoeiend zijn. Nog niet toe aan een (v)echtscheiding? Slik je woorden af en toe even in.

Leeuw

Het allerbeste gaan Leeuwen op aandacht, bewondering en het gevoel geliefd te zijn. In een ideale wereld krijgen ze die dingen van iedereen; van vrienden, familieleden én hun partner – vooral die laatste. Worden ze niet in hun behoeftes bevredigd, dan loert grote teleurstelling om de hoek. Helaas uiten ze die teleurstelling over het algemeen niet door te zeggen wat er daadwerkelijk in hen omgaat, maar door te gaan zitten miepen.

Maagd

Maagden hebben plannen en organiseren tot een kunst verheven. Alleen als alles tot in de puntjes goed is geregeld, kunnen zij rustig achteroverleunen. Een prima eigenschap, zou je denken. Maar aan de tegenpartij worden door precies deze eigenschappen nogal hoge eisen gesteld. Zodra niet aan de verwachtingen van de Maagd wordt voldaan, is er zogezegd herres in de tent. Of er anderen in de buurt zijn, maakt dan niet uit. En dat kan best ongemakkelijk worden.

Steenbok

Steenbokken kunnen zich wat bokkig gedragen. Daarmee bedoelen we: ze spreken zich zelden uit over wat er door hun hoofd spookt en zijn heer en meester in dingen opkroppen. Zo kan het gebeuren dat er al weken iets in ze borrelt en dat ze plotseling hun kookpunt bereiken. Hun partner is zich van geen kwaad bewust, maar zit wél met de gebakken peren. En dat terwijl dergelijke strubbelingen zo makkelijk voorkomen kunnen worden door je gewoon uit te spreken, Steenbok…

