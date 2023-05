Deze sterrenbeelden vinden in de zomer van 2023 het geluk in de liefde

Hete flirts, romantische dates en heel veel tederheid gegarandeerd!

Maagd (23-8 t/m 22-9)

Veranderingen en onverwachte situaties vind je meestal moeilijk, maar niet in de zomer van 2023! De planeet Venus inspireert je, waardoor je veel plezier vindt in het datingleven. Een romantisch diner bij kaarslicht hier, een avontuurlijke excursie daar: als aardeteken grijp je deze zomer alle gelegenheden aan om iemand beter te leren kennen. Houd je ogen open, want binnenkort zou je weleens een persoon kunnen ontmoeten achter wie een grote liefde schuilgaat.

Tweeling (21-5 t/m 21-6)

Waar de lente je misschien al in een flirterige bui bracht, zou deze zomer de volgende grote stap weleens kunnen volgen. Liefdesplaneet Venus zorgt ervoor dat je als luchtteken nu meer dan ooit snakt naar een stevige band. Waar je normaal gesproken nogal wispelturig bent, weet je nu zeker dat je meer wilt. En goed nieuws: deze wens wordt gesteund. Stel je hart de komende weken open en die nieuwe liefde komt vanzelf.

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Je zou weleens de beste zomer sinds lange tijd kunnen beleven. De sterren sturen je liefdesleven namelijk in een buitengewoon interessante richting. Tot voor kort dacht je misschien dat je nooit de liefde zou vinden, maar deze speciale persoon zou weleens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Flirt en date er deze zomer niet alleen lustig op los, maar kijk vooral ook naar je naaste omgeving. De kans is groot dat je die langdurige kennis binnenkort in een heel ander licht ziet.

Ga je op date? Met deze tips voorkom je dat het een domper wordt.

Bron: Freundin.de