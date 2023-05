Deze sterrenbeelden zijn de koninginnen van de slechte beslissingen

Natuurlijk kun je niet iedereen met hetzelfde sterrenbeeld over één kam scheren, maar van nature zijn de volgende tekens niet de beste keuzemakers.

Ram

Een Ram, misschien wel het impulsiefste sterrenbeeld, staat bekend om zijn gebrek aan besluitvaardigheid, vooral wanneer emoties in het spel zijn. Rammen hebben moeite met vooraf goed nadenken en maken daardoor vaak verkeerde keuzes. Ze zijn intelligent, maar overdenken alles, waardoor het lastig is om tot een weloverwogen beslissing te komen. Hun ongeduld zorgt ervoor dat ze liever vandaag dan morgen knopen doorhakken, zonder de mogelijke gevolgen te zien.

Boogschutter

Boogschutters staan niet alleen bekend om hun relaxte en plezierige karakter, maar ook om hun roekeloosheid. Ze veranderen snel van gedachten, wat leidt tot de slechtste beslissingen. Ze houden er vaak niet van om regels te volgen en gaan liever hun eigen weg, wat hen niet altijd ten goede komt. Hun open houding kan hen soms in de problemen brengen, vooral als ze te snel mensen vertrouwen. Om teleurstellingen te voorkomen, is het geen verkeerd idee om te leren hoe weloverwogen keuzes te maken.

Vissen

Vissen staan bekend om hun overhaaste beslissingen. Uit angst om een verkeerde keuze te maken, maken ze juist de slechtste beslissingen denkbaar. Alles om zichzelf maar dienstbaar en onzelfzuchtig op te stellen. Door offers te brengen, komen ze juist in vervelende posities terecht,

Dat Vissen beslissingen nemen op basis van hun emoties, kan ook problematisch zijn, vooral voor degenen die last hebben van stemmingswisselingen. In een slechte bui impulsaankopen doen om zich even beter te voelen, terwijl ze dat geld voor andere zaken nodig hebben? Jep, schuldig.

Tweelingen

Tweelingen hebben de neiging om voortdurend te twijfelen. Ze hebben een charmante en plezierige kant, maar zijn ook inconsistent en behoren tot de meest besluiteloze sterrenbeelden. Het lukt niet altijd om goede levenskeuzes te maken, wat hen uiteindelijk parten speelt, iets wat ze moeilijk vinden. Door hun rusteloosheid en verwarring maken zij misschien wel het vaakst slechte beslissingen.

Bron: Eastrohelp, Astrotalk