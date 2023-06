Deze sterrenbeelden zijn vaak zomaar chagrijnig of verdrietig

Het zijn de hormonen, denk je waarschijnlijk. En dat klopt vaak ook, want hormonale schommelingen kunnen voor een disbalans én vervelende stemmingswisselingen zorgen. Maar... het is niet de enige boosdoener. Ook de sterren hebben blijkbaar invloed op je humeur.

Sterrenbeelden die zonder reden chagrijnig zijn

De ene persoon is nou eenmaal van nature wat beter gemutst dan de andere persoon. Maar zonder reden verdrietig, chagrijnig of boos zijn, dát komt meestal bij deze drie sterrenbeelden voor:

1. Kreeft

Van een slechte koffie in de ochtend tot verdrietig nieuws bij het avondjournaal: een Kreeft is zo gevoelig dat de tranen in no time vloeien. Soms is alleen de gedachte dat er iets zou kunnen gebeuren al genoeg om verdrietig te worden. Om hier niet in door te slaan, is het goed om je te omringen met sterrenbeelden bij wie het glas altijd halfvol is. Mensen met déze sterrenbeelden zijn bijvoorbeeld altijd optimistisch.

2. Weegschaal

Weegschalen bestaan om de wereld te redden. Je wilt niet alleen alles in balans houden, je wilt je omgeving ook aanzienlijk verbeteren. Maar dat is een zware last die je op je neemt, waardoor je af en toe ineens in huilen uitbarst. Het wordt je dan gewoon te veel. Op zo’n moment is het helemaal niet erg om je even terug te trekken. Je kunt met jouw acties wel degelijk het verschil maken, maar ook jij hoeft niet elke dag perfect te leven. Dat is voor niemand haalbaar.

3. Vissen

Vissen zijn de hele dag door aan het dagdromen. Dat klinkt heerlijk, maar is vooral een manier om aan de realiteit te ontsnappen. Ook al is alles in orde bij jou thuis, je zult altijd iets vinden om over te mopperen. Zo zonde van je tijd en energie! Schrijf eens elke dag drie dingen op die je waardeert aan het leven. Door vaker naar de positieve dingen te kijken, gaat er vast wat veranderen in je mindset. Go for it!

Wil je tussen dat mopperen door even lekker lachen? Vraag dan iemand met dít sterrenbeeld om langs te komen. Wedden dat je snel weer een glimlach op je gezicht hebt?

Bron: Freundin.de