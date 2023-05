Déze vier sterrenbeelden staan ontzettend positief in het leven

Tweelingen

Tweelingen zijn echt zelden saggerijnig. Ze gaan opgewekt door het leven en zijn daarom erg geliefd bij vrienden en familie. Ze kunnen niet alleen andere mensen opvrolijken maar ook zichzelf. Als het zonnetje schijnt of ze horen vogeltjes fluiten dan kan hun dag al niet meer stuk. Kortom: ze hebben maar weinig nodig om gelukkig te zijn. En zelfs als het even tegenzit in het leven, vinden ze altijd wel iets om alsnog blij van te worden.

Weegschaal

Voor de Weegschaal is harmonie erg belangrijk. Om deze reden zien Weegschalen eigenlijk altijd alles positief in: ze zijn zich er van bewust dat ze hun geluk niet teveel van andere mensen en andere dingen moet afhangen. Zelfs als ze door een moeilijke periode in hun leven gaan, laten ze het hoofd niet hangen. Het zijn echte doorzetters en dit hebben ze vooral aan hun optimisme te danken.

Leeuw

Leeuwen zijn ontzettend zelfverzekerd: er zijn echt weinig dingen waar ze onzeker over zijn en ze twijfelen ook zelden aan zichzelf. Deze houding zorgt ervoor dat ze eigenlijk nooit beren op de weg zien. Hun motto is: ‘Ik kan alles’. En dankzij dit motto hebben ze al de nodige successen geboekt. Ze kunnen als de beste met tegenslagen omgaan: ze laten zich niet uit het veld slaan maar gaan altijd op zoek naar een oplossing om de situatie te verbeteren.

Boogschutter

Boogschutters nemen zichzelf niet te serieus en dat is misschien ook wel hun kracht. Ze zien overal de humor van in – zelfs als ze door een moeilijke periode gaan – en laten nooit hun hoofd hangen. Zelfs als ze in een situatie zitten waarin er eigenlijk geen sprankje hoop is, vinden ze wel iets om zich aan vast te houden en krabbelen ze weer overeind. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat ze voor heel wat mensen een grote inspiratiebron zijn.

Bron: Freundin