Déze vier sterrenbeelden weten altijd een glimlach op je gezicht te toveren

Kreeft

Kreeften zijn van nature warme en zorgzame mensen: ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen. Als mensen even niet lekker in hun vel zitten, dan voelt een Kreeft dat haarfijn aan en zal hij of zij er alles aan doen om de ander op te vrolijken. Ze hebben ontzettend veel humor en weten dan ook binnen de kortste keren een lach op het gezicht van iemand te toveren. Met een Kreeft in de buurt hoef je nooit lang verdrietig te zijn!

Vissen

Je moet misschien even door de dromerigheid van Vissen prikken, maar ze zijn ontzettend lief en zorgzaam. Ze vinden de behoeften van andere mensen net zo belangrijk als hun eigen behoeften en dat maakt ze dan ook de ideale vriend(in) of partner. Daarnaast houden ze er ook nog eens van om anderen te verrassen met een lief attent gebaar. Als je dus Vissen in je vriendenkring hebt zitten, ben je een echte bofkont!

Weegschaal

Bij een Weegschaal weet je altijd waar je aan toe bent: ze staan stevig in hun schoenen en laten zich niet snel van hun stuk brengen. Als je ergens mee zit dan weten ze precies wat ze moeten zeggen om ervoor te zorgen dat je je weer beter voelt. Ze hebben eindeloos veel geduld, bieden áltijd een luisterend oor en zijn het zonnetje in huis.

Waterman

Met een Waterman is je leven altijd een feestje. Ze zorgen standaard voor een leuke sfeer en nemen zichzelf ook niet te serieus. Ze nemen zichzelf maar al te graag op de hak en gaan net zo lang door met het maken van grappen totdat iedereen aan het lachen is. Als je een Waterman op een feestje hebt, weet je zeker dat het gezellig gaat worden!

Bron: Freundin