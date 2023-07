Dít betekent de nieuwe maan van 17 juli voor jouw sterrenbeeld

Ram 21-3 T/M 20-4

Dit is jouw favoriete maanstand, want je mag starten en de aftrap geven. Allerlei projecten en plannen krijgen een ‘go’, jij komt graag in actie en neemt de leiding. Het is alsof je lijf een dot gas krijgt, de energie ruist door je aderen. Jij gaat voorop en iedereen mag met je mee.

Stier 21-4 T/M 20-5

Zet die zin om naar de kapper te gaan om in actie, want je haar wil nu wél zitten. Ook geniet je nu maximaal van massages of bezoekjes aan de wellness. Mocht je wat pondjes willen lozen: je wensen zet je nu moeitelozer om in daden.

Tweelingen 21-05 T/M 21-6

Visualiseren en fantaseren zijn je grote hobby’s. Ideeën komen nu tot leven en dromen blijken geen bedrog. Focus is hierbij belangrijk, dus zet je noise cancelling koptelefoon op en doe je ogen dicht. Daarna je plannen bespreken geeft je nog meer zin.

Kreeft 22-6 T/M 22-7

Opborrelende energie steek jij het liefst in je gezin en/of partner. Je trouwdag (her)beleven, gaan samenwonen of samen op reis gaat super onder deze maanstand. Ook carrièrekreeften doen het goed op deze frisse kracht. Start dat project met een kleine groep intimi door wie je je begrepen en geliefd voelt.

Leeuw 23-7 T/M 22-8

Als vuurteken zet je dingen graag in beweging. Jij roept anderen op tot actie, en moedigt ze stevig aan. Tijdens de nieuwe maanfase is het ook prima om te relaxen tijdens een dagje sauna of die borrel met vrienden. Wees dankbaar en de mooiste ideeën worden werkelijkheid.

Maagd 23-8 T/M 22-9

Nieuwe plantjes kopen, je lijf tijdens een uitgebreid bad scrubben en wat vitaminepillen wegwerken voor de goede gezondheid- je komt lekker op dreef als je je richt op alles wat een nieuw begin mag krijgen. Maak op werkgebied een stappenplan. Dan kunnen je gevoelige zenuwen het allemaal verwerken.

Weegschaal 23-9 T/M 22-10

Ben je op zoek naar een partner, dan is dit jouw moment om te daten. Dof je lekker op en geniet van romantiek: kaarslicht staat jou supergoed. Het is ook een prima moment om zwanger te raken of om te gaan samenwonen of trouwen. Je toekomst bespreken met je dierbare(n) geeft je stemming een extra boost.

Schorpioen 23-10 T/M 21-11

Jij krijgt de kans om jezelf op een dieper niveau te leren kennen en je emoties te reguleren. Check de momenten waarop jij de controle verliest – misschien ben je ergens aan verslaafd of heb je schulden – dan vind je daar nu prima werkbare oplossingen voor. Je ziet nu ook de relaties die niet (meer) werken in een ander licht. Laat los.

Boogschutter 22-11 T/M 20-12

Hoe ga je om met veranderingen? Jij bent er steengoed in! Sterker nog, je hebt ze nodig om niet in te kakken. Nu plant jij zaadjes van optimisme en je droomt grootse dromen. Pijnlijke zaken uit het verleden zwaai je resoluut gedag. De toekomst is nu.

Steenbok 21-12 T/M 19-1

Je wordt gereset. En nee, dat voelt helemaal niet comfortabel. De uitnodiging om jezelf en je (carrière)pad eens onder de loep te nemen, valt op je deurmat. Ben je nog tevreden met wat je doet? En wat laat je na? Het is tijd om goed doordachte en behoedzame stappen richting je toekomst te zetten.

Waterman 20-1 T/M 18-2

Jij straalt uit wat je voelt en dat is energie. Waarschijnlijk heb jij vanavond pijn in je kaken, want je zit op de praatstoel. Is het niet tegen een ander, dan wel tegen jezelf. En zegt iemand ‘rustig aan’ tegen je? Dan doe je er nog een schepje bovenop. Doe er je voordeel mee.

Vissen 19-2 T/M 20-3

Vertrouwen op het proces, dat is niet altijd gemakkelijk. Geef je over aan het nu, waardoor je ook in de slechte tijden of nare gebeurtenissen het goede kunt zien. Zoals het mannelijke niet zonder het vrouwelijke kan en zwart niet zonder wit, bevaar jij vol vertrouwen zowel de wilde als de kalme rivier. Het leven van je dromen achterna.