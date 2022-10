Dit is het knapste sterrenbeeld

We hebben het over Vissen. Mensen geboren tussen 18 februari en 20 maart vallen in de prijzen, zij zijn het knapst.

Sterke punt

Waarom zijn ze zo knap? Dat komt vooral doordat Vissen prachtige ogen hebben. Ze zijn niet alleen verleidelijk, maar ook onweerstaanbaar. Extra reden om ze goed te verzorgen en gebruik te maken van je sterke punten! Is Vissen niet jouw sterrenbeeld, niet getreurd, met deze hack komen je ogen mooier uit.

BN’ers

Toeval? We dachten het niet. Déze knappe Bekende Nederlanders hebben het sterrenbeeld Vissen.

Actrice, zangeres, presentatrice... Katja Schuurman heeft het allemaal op haar cv staan. Twintig jaar geleden werd ze verkozen tot ‘meest sexy vrouw van Nederland’ door mannenblad FHM, maar ze stond in 2020 ook nog op plek 5. Good for her!

Actrice en presentatrice Yolanthe Cabau scoort ook goed in de lijsten van FHM. Ze werd maar liefst drie keer uitgeroepen tot ‘meest sexy vrouw van Nederland’ en schopte het zelfs tot ‘all time favorite’ in 2020.

Sorry for the ladies, Viktor Brand is hartstikke gelukkig met zijn man André Koelewijn. Gelukkig kunnen we wel van hem genieten op het scherm tijdens het programma Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen? of Je huis op orde.

Schrijfster Heleen van Royen werd bekend met de roman De gelukkige huisvrouw en schreef daarna nog drie romans die in de smaak vielen en een internationaal succes werden. Daarnaast schreef ze columns voor het Parool en AD en zie je haar regelmatig in een tv-programma verschijnen.

Oké, het is geen BN’er maar bekend is hij zeker. Daniel Craig zullen de meeste mensen kennen van zijn rol als James Bond tussen 2006 en 2021. Zijn helderblauwe ogen trekken zeker de aandacht.

Nog een actrice en presentatrice in dit rijtje: Tatum Dagelet. In 1988 maakte ze haar filmdebuut in Amsterdamned en dit jaar was ze nog te zien in een aflevering van Hunted VIPS. Nog altijd een fraaie verschijning.

Voormalig profvoetballer en trainer Aron Winter mag er ook wezen. Waarschijnlijk heeft hij dat deels te danken aan zijn sportieve levensstijl. (Aron staat links op de foto.)

Radio-dj en presentator Dennis Weening heeft heel wat programma’s op zijn naam staan. De meeste van zijn klussen deed hij voor RTL 5. Naast zijn looks heeft Dennis (links op de foto) ook zijn hart op de goede plaats, zo zet hij zich in voor dierenrechtenorganisaties.

De laatste van dit rijtje, maar zeker niet de minste, is Aukje van Ginneken. Zij speelde onder andere in GTST en Baantjer, stond in het theater, had twee singles, schreef een boek en presenteerde Feiten en fabels op SBS6. Een echte alleskunner kunnen we wel zeggen!

