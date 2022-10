Dít is volgens je sterrenbeeld jouw geluksdag in oktober

Door simpelweg te kijken naar de manier waarop de sterren aan de hemel staan, kun je zien welke dag jouw geluksdag is in oktober. En zeg nou eerlijk, we kunnen allemaal wel wat extra geluk gebruiken toch?

Alle geluksdagen in oktober

Hup, pak je agenda erbij en omcirkel jouw geluksdag deze maand.

Ram - maandag 24 oktober

Je krijgt een financiële meevaller en die kun je maar al te goed gebruiken. De reden dat je dit keer wél geluk hebt? Je hebt voor het eerst alles op een rijtje gezet en dat werpt simpelweg zijn vruchten af.

Stier - zaterdag 8 oktober

Onbewust heb je de afgelopen tijd alles gedaan om je eigen geluk te saboteren. Zonde, maar gelukkig komt daar begin deze maand een einde aan.

Tweeling - woensdag 5 oktober

Je keert nogal makkelijk in jezelf, maar deze maand is het extra belangrijk dat je je hart opent voor de dingen en mensen die jou geluk brengen. Je zal haast niet geloven wat voor effect dat heeft op jouw geluk. Leer ervan!

Kreeft - zondag 23 oktober

Je moet nog even wachten, maar ook jouw geluksdag komt eraan. Of het nu een nieuwe woning, job of relatie is: het is tijd om jouw dromen waar te maken.

Leeuw - zondag 9 oktober

Leeuw, sta wat meer open voor nieuwe dingen en mensen. Als je dat doet, liggen de mooie kansen straks voor het oprapen.

Maagd - maandag 10 oktober

Jij bent dol op de herfst vanwege de knusse sfeer. Nog even geduld en je kunt samen onder een dekentje op de bank kruipen. Er ontstaat een mooie klik die voor magie zorgt.

Weegschaal - zondag 30 oktober

Je geduld zal beloond worden. Op jouw geluksdag vind je volledige balans, wat op persoonlijk en zakelijk gebied voor nieuwe inzichten zorgt.

Schorpioen - dinsdag 25 oktober

Op deze bijzondere dag zal je een nieuwe fase van je leven ingaan. Dit zorgt voor geluk, hoop en (nog meer) liefde. Je hebt de afgelopen tijd zo hard gewerkt, het is tijd om te oogsten.

Boogschutter - zaterdag 8 oktober

De afgelopen maanden waren erg zwaar. Je kon maar amper rondkomen en als je nu nadenkt over de toekomst krijg je het Spaans benauwd. Gelukkig krijg jij te maken met een financiële meevaller.

Steenbok - vrijdag 7 oktober

Het is tijd om je oude patroon te doorbreken en daar kun je maar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen. Het zal je veel goeds brengen.

Waterman - maandag 10 oktober

Na lang zoeken krijg je binnenkort eindelijk antwoord op jouw vragen. Daar ben je zó blij mee, dat je een gat in de lucht springt. Jouw dag kan niet meer stuk.

Vissen - dinsdag 25 oktober

Zorg dat je je deze maand openstelt voor onverwachte acties en veranderingen. Pas dan komt het geluk jouw kant op.

Bron: Freundin.de, Your Tango