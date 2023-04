Dít sterrenbeeld maakt de grootste kans om miljardair te worden

Het Amerikaanse tijdschrift Forbes stelt ieder jaar lijsten op met de rijkste mensen ter wereld. De website Market watch ging in samenwerking met vergelijkingssite Go compare dit jaar dieper in op de data van Forbes’ superrijken.

De meeste miljardairs zijn Waterman

Een opvallend gegeven is dat veel miljardairs uit de overzichten hetzelfde sterrenbeeld hebben. Het merendeel van de mensen in de Forbes-lijsten is namelijk Waterman. Eigenlijk is dit geen verrassing. Watermannen staan bekend om hun excentrieke en rebelse karakter. Ze durven risico's te nemen. Eigenschappen die zeker handig zijn in het ondernemerschap.

Minder kans

Kreeften en Weegschalen lijken iets minder geluk te hebben. Uit het onderzoek blijkt dat deze sterrenbeelden niet vaak voorkomen onder rijkelui.

Of je nu een Waterman of een Kreeft bent, iedereen vindt het fijn om wat extra geld over te houden aan het einde van de maand. Zo doe je dat:

Bron: Quote