Dít voorspellen de sterren voor de komende maanden

Na een mooie nazomerdag is het buiten goed sterren kijken. Wat zeggen ze over de liefde, ons werk en onze gezondheid de komende maanden?

Liefde & Relaties

Meer vrijheid is wel een dingetje dit najaar, maar wat betekent het praktisch voor de Ram? Is het alleen een verlangen, of voelt u zich echt aan banden gelegd? Dromen en vertrouwen zijn woorden die kunnen helpen om relationele verwarring op te lossen. Kies bijvoorbeeld bewust (opnieuw) voor iemand. Vrijgezelle Rammen hebben misschien een iets te vaag beeld van de ideale partner. Eigenschappen als ‘avontuurlijk’ en ‘spontaan’ zijn leuk, maar u wilt ook rust bij iemand vinden en samen iets moois opbouwen. Een valkuil in relaties is uw liefde voor discussies. Pas op dat u uw eigen mening niet als de enige juiste ziet.

Gezondheid

Het is prima om gevoelens van frustratie te ervaren, die kunnen de aanleiding zijn om dingen anders aan te pakken. Maar probeer vooral te streven naar innerlijke rust. Als die agenda weer eens overvol dreigt te raken, is het belangrijk om energie aan te vullen door even helemaal niets te plannen. Zomaar een wandeling maken, al dan niet met een paraplu in de regen, zorgt voor een helder hoofd, net als denkspelletjes en een beetje mijmeren. Ook iets leuks in het vooruitzicht doet wonderen voor uw humeur en gevoel van welzijn.

Werk & Geld

Een Ram die werkt in de verkoop kan dit najaar zelfs een koelkast verkopen aan een ijsbeer. Let wel op uw toon, die kan een tikkie uitdagend zijn. Het is slimmer om niet in de verdediging te schieten wanneer iemand weerwoord geeft of dingen anders aanpakt, maar om nieuwsgierig te reageren. Hoe doet die collega dat? Wat wil uw compagnon? Wat is de mening van de klant? Zo ontstaat er meteen een fijnere sfeer. Thuis zou er weleens nieuw meubilair kunnen komen, of er is sprake van een verbouwing of verhuizing. Het liefst pakt u dit luxe aan, maar pas op voor impulsaankopen en houd het praktisch.

Beste maand

Oktober. Speelse energie maakt de maand plezierig en u bent bovendien ontvankelijker voor andermans gevoelens, wat zorgt voor warmere betrekkingen.

Tip voor de Ram Het leven is net als fietsen: je moet blijven trappen om in balans te blijven.

Liefde & Relaties

Oud zeer in de relatie kan nu worden uitgepraat en jullie ondernemen meer samen. Het is niet nodig om voortdurend aan elkaar vastgeplakt te zitten, op pad gaan met bevriende stellen is ook gezellig en zorgt voor nieuwe impulsen en afwisseling. Was er eerst sprake van jaloezie, inmiddels gunt u uw geliefde ook eigen contacten. Ze leveren zelfs leuke gespreksstof op. Loopt de relatie al een tijdje niet zo lekker, dan is dit een goed moment om als vrienden uit elkaar te gaan. Nieuwsgierig bent u momenteel ook, u knoopt met iedereen een praatje aan. Voor singles openen zich daardoor allerlei spannende deuren. Wordt u lid van een vereniging of sportclub, dan kan daar snel een nieuwe liefde opbloeien.

Gezondheid

Waarschijnlijk voelt u zich, ondanks kleine ongemakken, heel vitaal. Er is niets mis met genieten van het leven, maar bij Stieren die regelmatig te diep in het glaasje kijken kan de buikomtrek nu wel erg snel groeien. Daarnaast kunnen routine en verveling de gang naar de koelkast om weer wat lekkers te pakken te gemakkelijk maken. Pak dus liever de telefoon dan nog een snack, want contact met anderen is goed voor de gezondheid. Net als beweging. Dansen is bijvoorbeeld een gewéldige manier om frustraties af te reageren, vooral de gepassioneerde varianten zoals de tango en salsa.

Werk & Geld

Heeft u de neiging om leegte te vullen met spullen? Uitpuilende kledingkasten en een huis dat langzaam te vol wordt, zouden daarop kunnen wijzen. Misschien is het tijd voor een spullen-dieet, want wanneer u een tijdlang back to basic gaat en alleen eerste levensbehoeften koopt, wordt weer duidelijk wat u echt nodig heeft. Overbodige spullen weggeven aan iemand die minder heeft, geeft een goed gevoel.

Beste maand

Oktober. U schept thuis een intieme sfeer en bent nieuwsgierig naar andere mensen. Dat maakt u heel sociaal.

Tip voor de Stier De beste dingen in het leven zijn geen dingen. En ze zijn gratis.

Liefde & Relaties

Het onderwerp trouw kan aan de orde komen dit najaar. Het is verleidelijk om strenge spelregels in te stellen voor een partner: dit mag wel, dit mag niet. Wanneer u beseft dat dit verlangen voortkomt uit onzekerheid, kan de relatie verbeteren. Zeg eens wat vaker wat u dwarszit, maar zonder te beschuldigen en eisen te stellen. Het kan hierdoor een heftige periode worden, maar wel een waardoor de Tweelingen groeit en (nog) meer zelfvertrouwen krijgt.

Gezondheid

De herfstblues krijgen geen kans als u een gedachtendieet volgt. Lekker in je vel zitten heeft immers veel te maken met minder denken en analyseren. Dit is voor een luchtteken als de Tweeling wel een uitdaging. Helemaal niet denken is natuurlijk niet mogelijk, maar je kunt wel kiezen welke gedachten je wilt volgen. Alles wat u vrolijk stemt, kan door naar ronde twee. Houd wel rekening met de realiteit, want luchtkastelen lijken dit najaar veel op luchtballonnen: pang, weg! Zorg goed voor uzelf door effectiever te ademen. Dit geeft mentale rust en werkt bovendien preventief tegen luchtwegproblemen.

Werk & Geld

Als de lockdowns de Tweelingen íets geleerd hebben, is het wel dat u niet uw werk bent. Grote kans dat u daardoor naarstig op zoek bent naar… Ja, naar wat eigenlijk? Alleen werken voor het geld geeft niet genoeg voldoening, van die mooie auto, nieuwe serre of zoveelste set kleding is glans zo weer af. Misschien hecht u nog te veel aan de buitenkant, terwijl het daar natuurlijk niet om draait. Probeer iets minder stellig te zijn tegenover uw baas en collega’s, diplomatie brengt u verder. Er zijn bovendien meer wegen die naar Rome leiden.

Beste maand

November. U wilt en kunt veel zelf, dat geeft zelfvertrouwen en daardoor kunt u beter leven met wat minder goed lukt.

Tip voor de Tweelingen Voor wat, hoort wat, dat is passé. Geef alleen als het uit uw hart komt en verwacht niets terug.

Liefde & Relaties

Revisies in uw liefdesleven zijn onontkoombaar. Dit gaat gepaard met een worsteling, zoals bij een vlinder die uit zijn cocon kruipt, maar dan! Gebonden Kreeften kunnen erachter komen dat ze geen zin meer hebben om te moederen. Niet voor volwassen kinderen, maar ook niet voor een geliefde. Wees daar eerlijk over en voeg de daad bij het woord. Wanneer anderen niet meer zo zwaar op u leunen, geeft dat ruimte. De vrijgezelle Kreeft voelt zich aangetrokken tot mensen met een passie, of dat nu een verzameling wandelende takken is of bergbeklimmen. Neem hier een voorbeeld aan en volg uw eigen passie, dat kan interessante ontmoetingen opleveren.

Gezondheid

Ook dit najaar speelt uw eetpatroon een grote rol. Het kost wat moeite om een gezonde leefstijl aan te houden, want o, wat is er veel lekkers te proeven! Wees vooral bedacht op troosteten. Zeker bij hobbels op het liefdespad is het verleidelijker om iets lekkers te pakken in plaats van de gewichten in de sportschool. Maar van vegetarisch eten en relaxed bewegen (yoga, pilates, fietsen en/of wandelen) gaat u stralen. Tip: slik een zonnig supplement zoals vitamine D3 en koop een wake-up light voor de donkere ochtenden.

Werk & Geld

Sociaal en op het werk vertrouwen anderen u klussen en zielenroerselen toe. Leuk, al dat vertrouwen van anderen, maar hoe zit het met uw zelfvertrouwen? Het helpt om duidelijk grenzen aan te geven. Nee is nee. Vermijd daarbij een lange, van verontschuldigingen doordrenkte, uitleg. Die schept alleen maar verwarring en nodigt uit tot weerwoord of discussies. Simpelweg zeggen dat u andere plannen heeft of gewoon: “Nee, maar bedankt voor het aanbod”, volstaat.

Beste maand

Half september tot half oktober vindt u zichzelf opnieuw uit, dat geeft een gevoel van vrijheid.

Tip voor de Kreeft Uw zelfvertrouwen groeit naarmate u zich minder verstopt achter een glimlach. Laat die kwetsbaarheid gewoon zien, anderen nemen u daardoor serieuzer.

Liefde & Relaties

‘Samen’ kan een lastig woord zijn dit najaar. Misschien voelt de Leeuw zich niet begrepen, of komt alles er veel negatiever uit dan normaal. Dit heeft z’n weerslag op relaties, zeker die met uw geliefde(n). Positief is dat u bereid bent om in alle eerlijkheid te kijken naar eigen rafelrandjes. ‘Zo ben ik nu eenmaal’ gaat immers niet meer op want gedrag valt wel degelijk bij te sturen.

Gezondheid

Als jullie van gezond koken een gezamenlijk doel maken, levert dat ook tijd op voor gezellig onderonsjes: jij snijdt, ik roer. Een leuk vooruitzicht nu de lange avonden eraan komen. Zelf iets lekkers maken is natuurlijk ook veel beter dan gemak-snacks en afhaalgerechten. Om de trek te pareren zijn er fruit, ongebrande, ongezouten noten en mini-tomaatjes. Een mat of hongerig gevoel kan ook veroorzaakt worden door te weinig water drinken. Zet een grote fles binnen handbereik en zorg dat-ie aan het eind van de dag leeg is.

Werk & Geld

Mooie kleren, sieraden, make-up van de beste merken, regelmatig een kappersbezoek, verwendagjes naar de spa, weekendjes weg en een exotische vakantie; het mag allemaal wat kosten voor de Leeuw. U geniet nu eenmaal van luxe. De keerzijde kan zijn dat uw bankrekening er minder florissant bij staat. Beknibbelen ligt niet zo in uw aard, maar misschien is het een goed idee om een potje te maken voor onvoorziene uitgaven – en daar ook echt van af te blijven.

Beste maand

Oktober. Vrolijkheid tussen de lakens brengt de twinkeling in uw ogen terug. Koester die momenten.

Tip voor de Leeuw Geef de ander eens wat vaker de hoofdrol, het maakt ook gelukkig om geliefden te zien schitteren.

Liefde & Relaties

Altijd en overal dat beste beentje voor zetten, is een mooie eigenschap. Maar voor het broodnodige evenwicht is het beter dat u wat vaker zonder gêne laat zien dat ook de Maagd weleens steken laat vallen. Het maakt u menselijker. In liefdesrelaties wilt u nu graag wat veranderingen doorvoeren, misschien een eigen ruimte inrichten, meer tijd nemen voor een hobby of op vakantie gaan zonder partner. Hierdoor komt waarschijnlijk het besef dat u meer spijt heeft van dingen die u niet heeft ondernomen, dan van de dingen die u wel deed. Een mooi leermoment.

Gezondheid

Rustmomenten inbouwen is belangrijk dit najaar. Nog steeds is de Maagd geneigd om te veel hooi op de vork te nemen. Dit kan zich vertalen in een slecht humeur waar soms ongewild anderen de dupe van worden, met dank aan uw vlijmscherpe tong en bovenmatig kritische geest. Laat het zorgen wat vaker over aan anderen, en laat uzelf ook eens verwennen. Voeten op tafel en genieten. Dit gaat waarschijnlijk beter in een andere omgeving. Ontdek de schoonheid van het najaar op de fiets, in de cabrio of gewoon te voet.

Werk & Geld

Het valt iedereen op: u bent productiever dan ooit. Waar u ook werkt, men weet u te vinden voor zowel kleine als zeer verantwoordelijke klussen. Veel Maagden hebben tijdens de corona-periode het ondernemerschap omarmd. Grote kans dat er overuren worden gedraaid, en dat is ook te zien aan de inkomsten. Wel jammer eigenlijk, zo veel geld en zo weinig tijd om het uit te geven. Maar deze berg taken is niet ontstaan om u te pesten en er valt wat van te leren over volhouden, stroomlijnen en keuzes maken. Wat wilt u wel (blijven) doen en wat niet?

Beste maand

September. In deze maand ziet u er goed uit, u krijgt veel voor elkaar en wordt overladen met complimenten. Maar maak die agenda wat leger, u verdient meer vrije tijd.

Tip voor de Maagd Is het leven toch niet zo maakbaar? Dobber gewoon eens mee op de stroom, dat maakt milder.

Liefde & Relaties

Partners van de Weegschaal hebben heel wat te stellen met al die vrijheidsdrang. Het kan zomaar gebeuren dat u verliefd wordt op een spannende ander of dat een voormalige geliefde een oud vuurtje oprakelt. Keuzes, keuzes... Toch hoeft dit niet het einde van de relatie te betekenen, met onderhandelen komt u ver. Tenzij de liefde toch al onder druk stond. Geven en ontvangen komen dit najaar beter in evenwicht, u heeft oog voor vrienden en familie, vooral degenen die wat verder weg wonen. Uw hulp kan soms net de doorslag geven. Reken niet op uitgebreide dankwoorden of stapels cadeaus, en dat hoeft ook niet. Het gevoel van voldoening is genoeg.

Gezondheid

Met het korter worden van de dagen lijkt energie weg te lekken. Werklust heeft zo zijn nadelen, dat ondervindt u aan den lijve. Lastige kwaaltjes zoals allergieën voor huisstofmijt of bepaalde voedingsmiddelen kunnen de kop opsteken. Er kan ook ineens sprake zijn van een overgevoeligheid voor producten met veel e-nummers of medicijnen. De keuze voor een natuurlijk alternatief kan positief uitpakken, net als vers, biologisch voedsel eten. Leg bovendien die innerlijke rechter wat vaker het zwijgen op. Een negatief stemmetje in uw hoofd kost veel energie.

Werk & Geld

Ambitie is het sleutelwoord. Het is nu helemaal uw ding om zelfstandig te werken, dus zonder supervisie en ook niet in een groot team waarin constant alles moet worden overlegd. Solo drukt u een eigen stempel en dat geeft een lekker eigen-baas-gevoel. Anderen zijn daarvan onder de indruk en dat leidt tot kansen voor andere banen of promotie. Omdat geld voor u zekerheid betekent, overweegt u misschien een gang naar de notaris om een en ander vast te laten leggen. Ook prettig voor uw naasten.

Beste maand

Oktober. U moet de bewonderaars haast van u afslaan.

Tip voor de Weegschaal Verdoe geen tijd met piekeren over gemaakte fouten, maar leer ervan en ga door.

Liefde & Relaties

Uw radar is beter afgestemd op wat wél werkt dan op wat niet werkt. Dit zorgt voor grote gebaren in de liefde, waarbij anderen waarschijnlijk verbaasd de wenkbrauwen optrekken. Zelfs samenwonen en een huwelijksbootje lijken ineens goede opties en bezorgen u geen kippenvel meer. Wel wilt u zich compleet geaccepteerd voelen, gewoon zoals u bent. Wil de ander u veranderen? Zelfs over een beetje bijschaven valt niet te praten. Toch is de kans groot dat idealen op liefdesgebied nu bewaarheid worden. Dat is te danken aan meer zelfkennis. Bovendien tilt u minder zwaar aan eigen en andermans ‘nare’ eigenschappen en hebben eigen huis en haard nu prioriteit. Een goed moment om een liefdesnestje te bouwen met alles erop en eraan.

Gezondheid

Mix emotionele fitness wat vaker met fysiek bezig zijn, het is de sleutel naar een fitter leven. Yoga, vooral de klassieke varianten, maken niet alleen sterker maar bevorderen ook mentale weerbaarheid. Nog niet aan het mediteren? Start dan met geleide meditatie, vooral als u narrig of boos bent. Blaas negativiteit bewust uit en adem positiviteit in. Afscheid nemen van starre meningen is ook goed voor de gezondheid. Het zorgt dat u minder vaak in onzinnige discussies verzeild raakt. Geloof het of niet: geestelijke flexibiliteit maakt fysiek ook leniger.

Werk & Geld

Op zoek naar een nieuw koophuis? Let op: gebreken die niet direct in het oog springen, kunnen voor extra kosten zorgen. Denk aan isolatie en dakbedekking. Laat grote aankopen daarom keuren door een onafhankelijke instantie. In werksituaties bent u misschien geneigd om het rustig aan te doen of te veel op details te letten. Best kans dat anderen u daar later op aanspreken. Heeft u behoefte aan rust, neem dan officieel vakantie of zelfs een sabbatical.

Beste maand

November. Anderen gelukkig maken geeft u zelf een geluksgevoel.

Tip voor de Schorpioen Geef nieuwelingen eens wat vaker het voordeel van de twijfel. De meeste mensen deugen!

Liefde & Relaties

Experts, leraren en coaches zijn mensen die nu een prominente rol in uw leven spelen. Vol bewondering luistert u naar hun expertise, vooral als er filosofische snaren worden geraakt. Voor de vrijgezelle Boogschutter is dit een uitgelezen kans op gezellige onderonsjes die tot in de late uurtjes kunnen duren en zomaar kunnen uitgroeien tot meer. Heeft u een partner, dan lukt het nu goed om erotische wensen te verwoorden. Ook oude geheimpjes kunnen momenteel het daglicht verdragen. Misschien choqueren ze de ander een beetje, maar dat is ook wel weer grappig. Enige uitleg en geruststelling is soms echter op z’n plaats.

Gezondheid

Een misstap is nu snel gemaakt en kan onverwachts leiden tot pijnlijke rugklachten of spierblessures. Maathouden is niet uw beste eigenschap en ook te snel willen kan tot nare ongelukken leiden. Kijk vooral thuis uit voor een val van de trap of een uitglijder in de douche. Rusteloosheid en een overvloed aan emoties kunnen zorgen dat u af en toe bot uit de hoek komt. Mensen die u goed kennen weten dat deze soep niet zo heet wordt gegeten als-ie wordt opgediend. Maar tegenover vreemden is een mildere toon vaak een betere optie.

Werk & Geld

Uw beroepsleven of een persoonlijke missie heeft dit najaar te maken met een positieve invloed. U bent taakgericht en práát niet alleen over ambities, maar maakt ze ook waar. Plannen die nu worden gesmeed hebben goede kans van slagen, mits er een langetermijnplanning wordt gemaakt. Op die manier is er wekelijks vooruitgang te zien en kan de verwachting eventueel worden bijgesteld. Dit is ook een goede periode om problemen creatief op te lossen, achterstallige taken af te ronden en bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling.

Beste maand

Oktober, vooral dankzij een prettig contact met familie en vrienden.

Tip voor de Boogschutter Laat anderen de keuze of ze met u ‘meedoen’ of niet. Weeg hun lichaamstaal mee, die vertelt veel.

Liefde & Relaties

Verbondenheid staat voorop, voor oppervlakkige contacten blijft de deur dicht. Is uw huidige relatie sterk, dan komen jullie hierdoor nog dichter tot elkaar. Maar dit zijn ook de maanden van de waarheid, want als de band al haarscheurtjes vertoonde, kunnen die nu dieper en zelfs definitief worden. De single Steenbok trekt mensen aan die ‘anders’ in het leven staan of averechts denken. Empathie en gevoeligheid vindt u belangrijke eigenschappen in een partner, maar ook nuchtere en stabiele types zijn aantrekkelijk. De keuze hoeft niet moeilijk te zijn: laat het lichte, blije gevoel dat u van de ander krijgt de doorslag geven.

Gezondheid

Dankzij een goede fysieke weerstand zullen virale infecties u waarschijnlijk niet (meer) hard raken. Tegen oudere of chronische kwalen kunnen alternatieve geneeswijzen ook effectief zijn. Lachen helpt tegen stress, dus omring u met mensen met een goed gevoel voor humor. Fysiek actief bent u ook, er staat dit najaar misschien nog een trekking- of campervakantie op het programma. Al duurt die maar een weekje, het kan zeker geen kwaad om die laatste zonnestralen mee te pakken.

Werk & Geld

Het verleden schemert door in het nu. Best kans dat u werk gaat doen dat u vroeger ook al deed, of dat u kiest voor een nieuwe carrière in een functie waar u vroeger al van droomde. Waarschijnlijk gaat dat u goed af. Beteugel wel workaholische neigingen en neem ook tijd voor rust en romantiek. De laatste maanden van het jaar zijn financieel gunstig, er worden lucratieve deals gesloten.

Beste maand

November, de financiële vruchten van eerdere inspanningen kunnen nu geplukt worden.

Tip voor de Steenbok Dromerig of vergeetachtig? Een papieren agenda is helemaal niet zo gek, zeker als je hem goed bijhoudt.

Liefde & Relaties

Echt uw best doen voor de liefde lijkt dit najaar geen prioriteit te hebben. Liever trekt u een eigen plan zodat er ruimte is voor spontane ontmoetingen. Ook bent u liever in een groep dan één-op-één. De single Waterman krijgt veel aandacht, uw originele uitspraken vallen op. Heeft u een gezin en/of partner, dan trekken zij regelmatig aan uw mouw: wij zijn er ook nog! Was er al eerder sprake van miscommunicatie, dan kan het nu helemaal misgaan. Maar als jullie nieuwe manieren vinden om met elkaar om te gaan, dan kan de band tamelijk onverwoestbaar blijken te zijn. Wat is er nu mooier dan getrouwd zijn met je beste maatje?

Gezondheid

Omdat u anderen goed aanvoelt, bent u mensen vaak een stapje voor. Dit kan worden uitgelegd als ‘te snel oordelen’, waardoor de omgang met vreemden u soms onzeker maakt. Dit kan de gezondheid ondermijnen en leiden tot hoofdpijn, hartkwalen en een hoge bloeddruk. Wacht daarom met commentaar geven tot daar om gevraagd wordt. Sporten levert veel energie op, vooral als het puffen en zweten buiten gebeurt.

Werk & Geld

Het gapende gat in de hand van afgelopen zomer is dit najaar beter onder controle, zelfs als er allerlei moois te koop is. Huur of leen liever iets, vooral als het om investeringen in huizen en/of vastgoed gaat. Op werkgebied is het nu juist een goed moment om spontaner te handelen. Iets waar u vorig jaar mee bent begonnen en dat door corona in de vriezer belandde, kan nu ontdooid worden. Blijf een beetje weg van de denk-modus en ga niet analyseren waarom bepaalde dingen niet werken. Dit weerhoudt u er alleen maar van om bepaalde dromen te verwezenlijken.

Beste maand

September. U zit vol energie en bedenkt originele oplossingen voor (oude) problemen.

Tip voor de Waterman Ga een mentale machtsstrijd uit de weg en zoek bij spanning de stilte op, dan wordt troebel water weer helder.

Liefde & Relaties

Dit najaar is er veel ruimte voor genegenheid, liefde en fijne activiteiten. Als single bent u in de stemming om te spelen en het is een goed idee om hieraan toe te geven. Heeft u een relatie, dan kan dit najaar ineens weer helemaal duidelijk zijn waarom u ooit voor deze partner bent gevallen. Erotiek speelt daarbij een grote rol, u kunt elkaar wel degelijk nog verrassen. Bij single Vissen kan een ex-partner opduiken voor wie u nog steeds heftige gevoelens blijkt te hebben. Waarom ging het eigenlijk uit tussen jullie? Er is er maar één die deze vraag kan beantwoorden.

Gezondheid

Het verleden is voorbij en de toekomst is er nog niet, dus in het heden leven is belangrijker dan ooit. U weet als geen ander dat emotionele bagage (het verleden) vooral de druk verhoogt. Bedenk daarom: ik ben nu volwassen en kan als zodanig reageren. Nee is ook een antwoord, zeker wanneer iemand uw glas ‘voor de gezelligheid’ te vaak wil bijvullen. Zoek op cruciale momenten die lieve, nuchtere vriendin op voor een goed gesprek. Zij houdt u met beide benen op de grond en steekt indien nodig een hart onder de riem.

Werk & Geld

Het najaar zorgt voor een krachtige energie. U krijgt veel gedaan, kunt zich uitstekend concentreren, komt beter voor uzelf op en staat pal achter idealen. Als gevoelige Vissen weet u nu goed om te gaan met emotionele getijden. Zelfs conflicten met meerderen, collega’s of partners gaat u niet uit de weg. Dat neemt niet weg dat herfststormen u soms meevoeren naar plekken waar u liever niet verblijft. Vermijd daarom mensen die een naar gevoel veroorzaken en luister naar uw intuïtie.

Beste maand

September. Misschien laat de zelfdisciplinewat te wensen over, maar kaarslicht en kussen maken veel goed.

Tip voor de Vissen Vergelijk uzelf niet met anderen, iedereen is immers uniek.