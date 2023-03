Dit zegt het sterrenbeeld van jouw hond over zijn karakter

Dus, wat is jouw hond? En bovenal: klopt het?

Ram – 21 maart t/m 20 april



Honden met het sterrenbeeld Ram zijn energiek, vrolijk, makkelijk en houden van aandacht, aaien en knuffelen. Ze zijn niet verlegen en zullen niet snel terugdeinzen als ze onenigheid krijgen met andere honden. Ze kunnen er niet goed mee omgaan als ze onterecht bestraft worden. Het is moeilijk om Rammen te laten gehoorzamen en een consequente aanpak en training is dan ook zeker geen overbodige luxe. Deze honden zijn energiek en actief en ze kunnen hun zin goed doordrammen. Ook nemen Rammen de leiding en hebben ze een sterke wil. Ook leuk om te weten: Rammetjes zijn erg geschikt om mee te nemen op een sportieve vakantie.

Stier – 21 april t/m 21 mei

Deze honden zijn rustig en geduldig. Ze laten zich niet snel lastigvallen door anderen. Stieren zijn erg terughoudend en bescheiden, maar als je hun vertrouwen hebt gewonnen zijn het vrienden voor het leven. Hij of zij zal je nooit meer vergeten. Deze honden gaan graag naar buiten, maar liggen tegelijkertijd veel liever te niksen dan dat ze willen spelen. Stieren houden ontzettend van eten, dus pas op voor overgewicht!

Ook zijn ze trouw en koppig. Ze worden niet snel boos, maar als ze eenmaal boos zijn blijven ze er lang in hangen. Stieren zijn echte kuddedieren, dus laat ze niet te lang alleen.

Tweelingen – 22 mei t/m 21 juni

Tweelingen zijn erg nieuwsgierig, vriendelijk en hebben veel energie. Ze zijn constant op zoek naar contact en kunnen hierdoor ook veel blaffen. Ze zijn slimme, snelle leerlingen en houden ervan om uitgedaagd te worden. Wel heeft de Tweelingen soms last van stemmingswisselingen. Ze vinden het vreselijk om alleen te zijn, dus neem je hond gezellig mee als je ergens heengaat. Doordat deze blaffers zo van gezelschap houden, kunnen ze goed omgaan met andere mensen of honden. Tweelingen zijn erg speels en vrolijk, maar kunnen ook een beetje nerveus zijn. Deze avonturiers gaan graag zelf op onderzoek uit, dus houd altijd een oogje in het zeil.

Kreeft – 22 juni t/m 23 juli

Deze honden zijn vriendelijk en vrolijk, maar ook erg gevoelig, ze houden niet van harde geluiden, lawaai of geschreeuw. Ze kunnen snel van hun stuk worden gebracht en hechten erg aan een rustige, stabiele omgeving. Ze kunnen zich terugtrekken als ze onrechtvaardig worden gestraft of als er vreemden in huis zijn. Win je hun vertrouwen, dan zit je echter voor altijd in hun hart. Kreeften willen graag alle aandacht en houden niet van andere dieren in huis. Als deze honden te lang alleen zitten kunnen ze bovendien vernielzuchtig worden. Ze hebben een gevoelige maag, dus let goed op dat je hun het vertrouwde eten geeft.

Leeuw – 24 juli t/m 23 augustus

De Leeuw is een trotse, rustige hond die houdt van aandacht. Het zijn echte leiders die andere honden goed kunnen aanvoelen. De honden houden van kinderen en zijn ontzettend beschermend. Leeuwen hebben een goed geheugen en ze houden er niet van als ze worden beledigd.

Ze zijn bovendien trots en dominant en stelen graag de show. Iedereen zal doorhebben dat hij of zij in de buurt is. Een Leeuw is op zijn best als hij beloond wordt voor alles wat hij goed doet.

Maagd – 24 augustus t/m 23 september

Deze honden zijn echte maatjes. Ze voelen goed aan hoe jij je voelt en passen zich hierop aan. Als jij niet lekker in je vel zit of ziek bent, dan doen ze er alles aan om je op te vrolijken. Ze zijn bescheiden en erg op zichzelf. Ze zullen niet erg enthousiast reageren als je thuiskomt, maar dat betekent niet dat ze niet gek op je zijn. Maagden houden namelijk van gezelligheid en kunnen urenlang bij je komen liggen op de bank. Wel zijn ze kieskeurig met hun eten, wees je daarvan bewust.

Weegschaal – 24 september t/m 23 oktober

Weegschalen kunnen goed omgaan met anderen en houden van aandacht. Het zijn gevoelige honden die stemmingen sterk aanvoelen. Bij spanningen in hun omgeving kunnen ze erg van slag raken, zorg dus voor stabiliteit in de omgeving van jouw hond. Weegschalen voelen zich het best als de sfeer om hun heen prettig en gezellig is. Zet daarom een muziekje of de tv aan als je weggaat. Weegschalen zijn erg slim en gehoorzaam, dus je leert ze makkelijk nieuwe commando’s aan. Ze houden van veel eten en zijn een beetje lui, dus zorg dat ze genoeg beweging krijgen, want anders lopen ze een kans op overgewicht.

Schorpioen – 24 oktober t/m 22 november

Schorpioenen zijn loyaal en nieuwsgierig. De eerste periode in zijn leven is erg belangrijk voor zijn ontwikkeling. Als de hond op jonge leeftijd iets vervelends heeft meegemaakt, vindt hij het moeilijk om weer iemand te vertrouwen. Deze honden zijn geneigd te happen als ze slecht behandeld worden. Ze zijn vooral aan het begin best wel wantrouwend, maar als ze jouw helemaal kennen, beschermen ze je met hun leven. Schorpioenenhonden kunnen wel erg extreem zijn in het bewaken van hun bal, huis, of baasje. Daarnaast hebben schorpioenen veel opgekropte energie, zorg dus dat jouw hond zich regelmatig helemaal moe kan rennen.

Boogschutter – 23 november t/m 22 december

Dit is een type dat enorm enthousiast is. Boogschutters willen je altijd opvrolijken en zijn meestal een beetje gek. Het lijkt soms alsof ze niet doorhebben wat er om hun heen gebeurt, maar het zijn zeker geen domme honden. Sterker nog: Boogschutters zijn hartstikke slim! Wel worden ze erg wild als ze enthousiast zijn, en daarom zijn consequente regels echt nodig. Gelukkig zijn ze goed in het opvolgen van bevelen.

Het is belangrijk dat jij jouw hond veel buiten laat loslopen en ze de ruimte geeft. Ze zullen niet altijd meteen luisteren. Toch zijn het hele betrouwbare honden.

Steenbok – 23 december t/m 20 januari

Deze honden blijven lang speels en ze kunnen zichzelf dan ook uren vermaken. Steenbokken leren niet erg snel, omdat ze nog lang jong van geest blijven. Maar als je geduld hebt, kunnen ze uiteindelijk veel leren. De honden zijn erg loyaal naar hun gezin. Ze waarderen baasjes met geduld en geven veel liefde daarvoor terug. Ook zijn het ideale vrienden voor jouw kinderen. De Steenbok is een hond die hard werkt en houdt van bergtochten of andere activiteiten waarbij uithoudingsvermogen voor nodig is. Soms is het moeilijk om een Steenbok te benaderen als je de hond niet goed kent.

Waterman – 21 januari t/m 18 februari

Dit type is zachtaardig en vriendelijk, vooral naar kinderen. Ze zijn intelligent en makkelijk te manipuleren, desondanks duurt het lang voordat ze commando's onder de knie hebben. Wees geduldig bij het opvoeden van je hond, hoe meer druk je op je Waterman zet, hoe meer hij zich zal verzetten. Watermannen zijn erg nieuwsgierig en willen graag zelf dingen uitzoeken. Ze zijn met iedereen bevriend, maar toch willen ze zelf graag uitkiezen met wie ze willen spelen. Deze hond kan goed rusten in zijn mand, alleen als ze te veel geaaid worden kunnen ze erg nerveus worden, daar houden ze niet zo van.

Vissen – 19 februari t/m 20 maart

Vissen zijn erg rustig en meegaand. Ze passen zich voortdurend aan aan hoe zijn baas zich voelt. Deze honden zijn enorm zorgzaam en willen graag hun baasje opvrolijken. Vissen hebben niet allemaal dezelfde manier van training nodig. Het is dan ook verstandig eerst goed te bedenken wat het beste bij jouw hond past. Vissen kunnen makkelijk op kleine ruimtes leven en kunnen wat langer alleen zijn. Ze passen niet goed bij een groot druk gezin.

Bron: White Swiss Shepherd Dog