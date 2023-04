Dit zegt jouw maanteken over je persoonlijkheid (en zo bereken je het)

Tijd om eens wat dieper in je geboortehoroscoop te duiken.

Maanteken in het kort

Het maanteken staat voor de stand van de maan op het moment dat je geboren werd. Naast het zonneteken en het rijzende teken is het een belangrijk onderdeel van je horoscoop. Het teken zegt veel over je emotionele behoefte, je gevoelsleven en hoe je omgaat met veranderingen. Mede daarom wordt het gezien als een belangrijk onderdeel van je persoonlijkheid. Bovendien kan het je meer inzicht geven over je emotionele behoeften en hoe je met bepaalde situaties omgaat.

De maan is zo bijzonder omdat het staat voor sensitiviteit, connectie en compassie en vertelt wat we nodig hebben om ons thuis en veilig te voelen in relaties en de wereld om ons heen. Elk maanteken heeft een lichte en een donkere kant. De lichte kant staat voor gevoelens die je makkelijk laat zien. De donkere kant vertegenwoordigt angsten, obsessies en verlangens die je kunnen overvallen en je misschien liever wegdrukt of ontkent.

Maanteken bereken

Het maanteken berekenen is niet een simpele optelsom. Je hebt er een speciale online tool voor nodig. Meestal hoef je alleen maar je geboortedatum, -tijd en -plaats in te vullen. Aan de hand van die informatie kan een website jouw maanteken berekenen. Een Nederlandse tool vind je hier.

Persoonlijkheid

Nadat je weet wat jouw teken is, kun je opzoeken wat het zegt over je persoonlijkheid. Let op, de eigenschappen zijn slechts een fractie van alle onderdelen die jou ‘jou’ maken. De kans is groot dat je jezelf herkent in de kenmerken, maar het hoeft niet. De lichte en donkere kant worden kort benoemd.

Maanteken Ram: je bent gepassioneerd, impulsief, onafhankelijk, maar kan soms ongeduldig zijn.

Maanteken Stier: je bent stabiel, vastberaden, praktisch, maar kan soms koppig en bezitterig zijn.

Maanteken Tweelingen: je bent veelzijdig, nieuwsgierig, communicatief, maar kan soms oppervlakkig en rusteloos zijn.

Maanteken Kreeft: je bent gevoelig, zorgzaam, intuïtief, maar kan soms overemotioneel en humeurig zijn.

Maanteken Leeuw: je bent creatief, zelfverzekerd, hartstochtelijk, maar kan soms egocentrisch en dramatisch zijn.

Maanteken Maagd: je bent analytisch, praktisch, perfectionistisch, maar kan soms te kritisch en zenuwachtig zijn.

Maanteken Weegschaal: je bent charmant, sociaal, diplomatiek, maar kan soms besluiteloos en oppervlakkig zijn.

Maanteken Schorpioen: je bent intens, gepassioneerd, vastberaden, maar kan soms jaloers en obsessief zijn.

Maanteken Boogschutter: je bent avontuurlijk, optimistisch, onafhankelijk, maar kan soms onverantwoordelijk en tactloos zijn.

Maanteken Steenbok: je bent serieus, ambitieus, verantwoordelijk, maar kan soms afstandelijk en streng zijn.

Maanteken Waterman: je bent origineel, progressief, onafhankelijk, maar kan soms afstandelijk en eigenzinnig zijn.

Maanteken Vissen: je bent empathisch, intuïtief, creatief, maar kan soms onpraktisch en verward zijn.

