Dit zijn jouw belangrijkste astrologische data in september (en wat ze voor je betekenen)

Wij zetten voor je op een rij wat die betekenen.

5 september: Jupiter retrograde in Stier

Van 5 september tot 30 december staat Jupiter retrograde in Stier. Het lijkt misschien een beetje vroeg, maar dit is dé periode om je bezig te houden met voornemens voor het nieuwe jaar. Vraag je opnieuw af waarvan je bloed sneller gaat stromen. Wat neem je graag mee naar het nieuwe jaar en wat laat je liever achter? Pas je doelen en je planning daarop aan.

14 september: nieuwe maan in Maagd

De nieuwe maan in Maagd zorgt voor een flinke dosis boss energy. Het is de ideale tijd om dingen gedaan te krijgen. Ruim op, los op, neem die grote stap, maak die spannende keuze. Je ambitie en werkethos zullen leiden tot rijkdom en succes.

15 september: Mercurius retrograde eindigt

En dat is fijn, want Mercurius in retrograde zorgt vaak voor een hoop ellende. Alles gaat net even iets moeizamer, kost meer energie en er ontstaat meer miscommunicatie. Veel mensen keren in deze periode een beetje naar binnen. Nu het voorbij is, kan dat zorgen voor een frisse golf aan nieuwe levensenergie.

23 september: Weegschaalseizoen van start

Lukt het je ineens veel beter om analyses te maken en objectief naar zaken te kijken? Dat komt omdat het Weegschaalseizoen is! Gebruik deze energie om bergen te verzetten op werkgebied.

29 september – volle maan in Ram

De periode van volle maan in Ram is een mooie tijd om te oogsten wat je hebt gezaaid. Je mag stilstaan bij je prestaties en successen en deze vieren.

Als je luistert naar je intuïtie, krijg je altijd het juiste antwoord:

Bron: Metro