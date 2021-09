Het bos in of toch appeltaart bakken? Deze herfstactiviteit past bij jouw sterrenbeeld

Ram

21 maart t/m 20 april

Een feestje komt pas écht op gang wanneer de altijd vrolijke Ram aanwezig is. Waarom organiseer je dit jaar niet zelf een Halloweenfeest? Je houdt van een uitdaging en wordt blij als anderen het naar hun zin hebben.

Stier

21 april t/m 20 mei

Een Stier maak je dolgelukkig met een lange herfstwandeling. Jij bent namelijk op je best in de natuur. De frisse lucht inademen, paddenstoelen bewonderen en eindigen met warme chocolademelk met slagroom.

Tweelingen

21 mei t/m 21 juni

Tweelingen zijn erg sociaal en ze vinden het leuk om over allerlei onderwerpen te praten. Maar, een Tweeling zou geen Tweeling zijn als er niet twee kanten aan je persoonlijkheid zouden zitten: jij vindt het óók heel fijn om alleen te zijn. Daarom is een strandwandeling - alleen of met een vriend(in) de perfecte herfstactiviteit.

Kreeft

22 juni t/m 22 juli

De Kreeft heeft een heel groot inlevingsvermogen en daarom ben je dol op films en series. Niets is leuker dan meeleven met de personages en allerlei theorieën bedenken tijdens de film. Koop een ticket voor de bioscoop of houd een filmmarathon. Dekentje erbij, kaarsjes aan en popcorn binnen handbereik.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Bergbeklimmen, surfen, skydiven: de Leeuw is gek op avontuur. Het liefste boek je een ticket naar een warm, ver land maar van iets kleins als zelf een vuurtje stoken en marshmallows roosteren knap je ook op. Heb je een achtertuin? Maak een groot kampvuur en nodig je favoriete mensen uit.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

De Maagd is erg op zichzelf. Je vindt het helemaal niet lastig om jezelf te vermaken. Duik daarom lekker met een boek en een dekentje op de bank.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Van alle sterrenbeelden is de Weegschaal het aardigst en vredelievendst. Je bent super sociaal en tijdens een regenachtige herfstdag vind je het fijn om de hele dag bordspelletjes te spelen met familie of vrienden.

Steenbok

21 december t/m 19 januari

Als steenbok ben je zorgzaam en sta je voor iedereen klaar. Je weet precies wat andere mensen om je heen nodig hebben. Een middag appels of peren plukken om vervolgens er iets lekkers van te maken voor die zieke buurvrouw of vriendin die met een gebroken hart is echt iets voor jou.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Yoga, yoga, yoga en nog eens yoga. Je vindt het heel fijn om helemaal tot rust én tot jezelf te komen. Eerder tipten we al eens de meest bijzondere yogalocaties, zoals in een glazen kas midden in de natuur. Extra mooi met al die herfstkleuren om je heen.

Boogschutter

22 november t/m 20 december

Net als de Leeuw is de Boogschutter ook ontzettend avontuurlijk. Het liefste ben je bezig en zit je niet stil. Boek eens een keer kaartjes voor een plek waar je nog niet bent geweest zoals dat ene kasteel in Limburg waar je al jaren heen wil. Plak je er gelijk een roadtrip aan vast.

Waterman

20 januari t/m 18 februari

Helemaal in je uppie met je favoriete muziek aan de lekkerste baksels bereiden: zo spendeert de Waterman haar middag het liefste. Bak een klassieke appeltaart, een typisch Amerikaanse pumpkin pie of een van deze heerlijke herfstontbijtjes.

Vissen

19 t/m 20 maart

Vissen zijn artistiek en creatief en zitten vaak vol originele ideeën. De perfecte herfstactiviteit voor jou is daarom een middagje knutselen. Dat kan een egelhuisje zijn voor in de tuin, maar ook een prachtige herfstkrans voor aan de voordeur.

Haal de herfst in huis met deze kleurrijke krans: