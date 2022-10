Het staartje van oktober wordt voor déze sterrenbeelden het leukst

Vissen

Toegegeven: er zijn wat hindernissen op het werk waar je mee moet zien te dealen, maar het goede nieuws is dat je je daardoor niet van de wijs laat brengen. Je hebt een duidelijk doel voor ogen en brengt dat met de juiste argumenten onder de aandacht. Eén dezer dagen zet jij een stap waar je al tijden over nadenkt, maar nooit eerder de durf voor hebt gehad. Wij kunnen alleen maar aanmoedigen dat je een risico neemt, want het zal het waard zijn!

Stier

Grote kans dat jij, in tegenstelling tot andere sterrenbeelden, de maand oktober niet zo rooskleurig begon. Maar het tij gaat keren. De tijd om conflicten op te lossen en nieuwe ideeën te opperen is gekomen. De zaken nemen daardoor eindelijk weer een positieve wending. Dus kop op, er wacht succes op je.

Boogschutter

Zowel op het werk als in de liefde lukte het tot nu toe niet erg om het gewenste resultaat te bereiken. Wat de aankomende dagen anders maakt voor jou als Boogschutter? De sterren staan aan je zijde. Op beide vlakken krijg je een nieuwe impuls. Je laat je inspireren. Daardoor ziet jouw najaar er ineens een heel stuk positiever uit dan je - afgaande op het begin van de herfst - had verwacht.

Steenbok

Alle strubbelingen die je dit jaar hebt ervaren, gaan hun vruchten afwerpen. Je harde werken en ambitieuze houding worden eindelijk beloond. Waar in het verleden zakelijke deuren zijn dichtgegaan, openen zich nu nieuwe. De kansen die je krijgt katapulteren je mogelijk zelfs naar het topje van de carrièreladder. Geniet van de klim!

Bron: Freundin