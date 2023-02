Het wordt tijd dat er naar deze 3 sterrenbeelden wordt geluisterd

Vind je altijd overal iets van en kost het je dan de grootst mogelijke moeite om dat voor je te houden? We hebben goed nieuws, want deze week legt je mening je – afhankelijk van je sterrenbeeld – geen windeieren.

Stier

Het gaat allemaal niet van een leien dakje in je relatie, Stier. Dat is zonde, zo vlak voor Valentijnsdag. Wat je je moet realiseren, is dat meningsverschillen er nu eenmaal bij horen. Belangrijker is hoe jullie daarmee omgaan. Door de stand van Venus leent deze week zich bij uitstek om het gesprek met je dierbare aan te gaan. Onthoud: een discussie is niet het einde van de wereld (of je relatie), zolang-ie maar open en eerlijk wordt gevoerd. Voor jou extra essentieel, aangezien deze sterrenbeelden de meeste kans hebben op een vechtscheiding.

Leeuw

De Leeuw is sowieso al een charismatisch sterrenbeeld (al moet je deze sterrenbeelden ook zeker niet onderschatten), maar met de hulp van Mars stijgt jouw flair deze week naar ongekende hoogtes. Kies je je woorden zorgvuldig, dan zul je merken dat jouw mening zowel privé als zakelijk mooie dingen teweegbrengt. Anderen zijn onder de indruk van jouw zelfvertrouwen en laten zich graag door jou inspireren. Andersom kun jij hen goed gebruiken bij al je ambitieuze missies. Zo helpen jullie elkaar een handje!

Steenbok

Ook Steenbokken kunnen zich deze week verheugen op een positieve flow. Als dit jouw sterrenbeeld is, weet jw als geen ander hoe optimistisch en stabiel je van nature al bent. Fijn: het universum doet daar de komende dagen een schepje bovenop. Dat blijft in je omgeving niet onopgemerkt, waardoor anderen zich automatisch tot je aangetrokken voelen. Bundel je krachten met wie of wat er op je pad komt en laat je verrassen door de uitkomst.

Bron: Freundin