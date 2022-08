Hier geef je te veel geld aan uit volgens je sterrenbeeld

Waar geeft jouw sterrenbeeld te veel geld aan uit? Het antwoord staat in de sterren geschreven.

Ram - Geld mag rollen

21-3 t/m 20-4

De Ram geeft geld het liefst uit zodra het binnenkomt en daar mag iedereen van meegenieten. Kijk er dan ook niet raar van op als de Ram net iets té vaak de rekening oppakt na een etentje met vrienden, familie of vage kennissen.

Stier - De verzamelaar

21-4 t/m 21-5

Een Stier verzamelt graag. Daarmee bedoelen we niet alleen dat ze moeite hebben met het weggooien van spullen die hun beste tijd toch echt wel hebben gehad, ze houden ook van geld sparen en investeren. Als er al te veel geld wordt uitgegeven door een Stier, dan gaat elke cent naar praktische dingen, zoals een op maat gemaakte jurk die jaren meegaat.

Tweelingen - Herinneringen

22-5 t/m 21-6

Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld. Tweelingen hechten geen waarde aan geld of spullen. Het geld dat ze verdienen, geven ze met alle plezier uit aan het maken van herinneringen.

Kreeft - Gezelligheid

22-6 t/m 22-7

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. De Kreeft geeft graag geld uit aan dingen om het in huis gezellig te maken. Een extra kussen voor op de bank, een leuke lantaarn voor in het raamkozijn of nóg een deken. Een Kreeft denkt er geen twee keer over na.

Leeuw - Tikkeltje anders

23-7 t/m 22-8

De Leeuw houdt er wel van om een tikkeltje anders te zijn dan de andere sterrenbeelden en dat uit zich vooral in haar kledingstijl. Een merkje is bij kledingstukken geen must, maar wordt zeker wel gewaardeerd.

Maagd - Geld uitgeven?

23-08 t/m 22-9

Te veel geld uitgeven? Dan hoef je zeker niet naar de Maagd te kijken. Een goed doel is tot daar aan toe, maar geld uitlenen of een etentje betalen, zal de Maagd niet snel doen. Als ze wel een keer buiten hun boekje gaan, geven ze hun geld uit aan dingen die ze echt nodig hebben en daar mag dan best een prijskaartje aanhangen.

Weegschaal - Huiselijke sferen

23-9 t/m 22-10

Geld geeft de Weegschaal graag uit aan mooie decoratie voor in huis en in haar enthousiasme zou het best wel eens kunnen voorkomen dat ze vergeet om naar de prijskaartjes te kijken. Ach, kan een keer gebeuren natuurlijk.

Schorpioen - Koopjesjagers

23-10 t/m 21-11

Schorpioen, wees eerlijk, heb je echt tien tubes tandpasta's nodig? Van een ‘twee halen, één betalen’-aanbieding wordt iedereen natuurlijk blij, maar die aanbiedingen komen heus weer terug. De Schorpioen vergeet dat en geeft makkelijk veel geld uit aan koopjes, ook al hebben ze het niet nodig.

Boogschutter - Luxe en liefde

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter geeft niet vaak te veel geld uit, maar als ze dat doet, is dat goed doordacht. Ze spaart voor een nieuwe, luxe auto of avontuurlijke vakantie. Maar het liefst geeft ze geld uit aan vrienden en familie. Zoiets als de kleinkinderen te veel verwennen, bestaat simpelweg niet.

Steenbok - Ikke, ikke, ikke

21-12 t/m 19-1

Steenbokken worden vaak een beetje egoïstisch omschreven en als het op geld aankomt zit daar wel een kern van waarheid in. Als een Steenbok te veel geld uitgeeft, dan doet ze dit waarschijnlijk om indruk te maken. Niet alleen met een mooie outfit (dress to impress) maar ook door mensen mee te nemen naar een chique restaurant.

Waterman - Goede doelen

20-1 t/m 18-2

Als een Waterman iets niet belangrijk vindt, is het geld. Met een carrière in iets wat ze echt leuk vinden - en dus niet iets wat per se goed betaald - komt het dus niet altijd voor dat ze geld over hebben, maar voor een goed doel heeft de Waterman altijd wel iets over.

Vissen - Impulsaankopen

18-2 t/m 20-3

Vissen zijn gevoelige mensen. De beslissing of ze iets kopen of niet, maken ze dus met hun gevoel en niet methun verstand. Of dat leuke (net iets te dure) sierkussen in het budget past, is een probleem voor later.

