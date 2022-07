Híer kun jij volgens je sterrenbeeld het best zomervakantie vieren

En dat is, zeker nu het weer kan, best fijn om te weten. Zoek je specifiek de zon op? Of ga je voor de cultuur en actie?

Waterman (20 januari – 18 februari)



Waterman, jij bent onafhankelijk en doet het graag nét even anders. Je zit niet te wachten op massa's mensen en toeristen. Nee, jij zoekt liever de rust op in Zweden of Ierland of een Frans of Italiaans dorpje. Ook buiten Europa zijn er plekjes waar jij vakantie kunt vieren. Een tripje naar Seoel of Thailand is zo'n gek idee nog niet.

Vissen (19 februari – 20 maart)



Vissen zijn romantici en worden zielsgelukkig van idyllische, romantische bestemmingen. Venetië, Parijs, Kopenhagen, Rome, Monaco, Sicilië: je vakantiedromen worden hier hoe dan ook verwezenlijkt.

Ram (21 maart – 19 april)



Rammen zijn energieke avonturiers die niet (lang) stil kunnen zitten. Ze hebben een vakantie nodig waarbij ze veel kunnen dóen. Van wandelen tot en met fietsen en van snorkelen tot en met langlaufen of skiën. Luxe boeit jou niet zo: een simpele bungalow die op een praktische plek ligt, vind jij prima. Ga bijvoorbeeld op een rondreis door Cuba, vulkanen bewandelen in het Spaanse La Palma of een actieve vakantie naar Bali.

Stier (20 april – 20 mei)



Jij bent een echte cultuursnuiver. En daarom vind jij je geluk op een vakantiebestemming die barst van kunst, theater, architectuur en heerlijk lokaal eten. Je doet er goed aan om bijvoorbeeld een reis naar Parijs of Praag te boeken. Maar zeker verder weg van huis kun jij ook je lol op: al eens naar Thailand geweest? Met jouw wens voor luxe is een vakantie naar een luxe vakantieoord in Italië ook zeker een goed idee.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)



Tweelingen zijn dól op steden en drukte. Daarom zoeken ze graag bruisende (hoofd)steden op. Ibiza, Barcelona, Parijs: ja, daar voelen Tweelingen zich thuis. Maar met jouw liefde voor nieuwe mensen ontmoeten is ook Goa een goede vakantieplek.

Kreeft (21 juni – 22 juli)



Jij bent gék op eten. Dus bij je keuze voor een vakantiebestemming, speelt de lokale keuken dan ook zeker een rol. Ga voor de heerlijke Spaanse cocina en reis bijvoorbeeld af naar Valencia, volg een pastaworkshop in het Italië of schuif aan tafel in Thailand, waar je de meest Instagram-waardige gerechten krijgt voorgeschoteld. Zwemmen en lekker strandhangen heb jij net zo hoog in het vaandel staan. Hoe denk jij over Australië?

Leeuw (23 juli – 22 augustus)



De Leeuw houdt van de nodige portie glamour op vakantie. Jij beleeft je ultieme vakantie in steden die barsten van die luxe en charme, zoals Parijs, New York, Milaan en Istanbul. Tuurlijk, je geniet ook van de zon en cultuur, maar het grootste gedeelte van jouw vakantie bestaat toch wel uit shoppen en leuke souvenirs scoren.

Maagd (23 augustus – 22 september)



Een lastminute is voor een maagd nogal een uitdaging. Jij houdt natuurlijk van een strakke planning. Maar als je de tijd krijgt om de perfecte vakantie te plannen dan wil je natuurlijk wel iets te doen en te zien hebben. Een vakantie naar het prachtige Peru is voor jou zeker geen gek idee. Maar met minder tijd houd je het misschien liever wat dichter bij huis en dan zijn Rome en Berlijn ook ideale vakantiebestemmingen.

Weegschaal (23 september – 21 oktober)



Als Weegschaal hou je ervan om je onder de mensen te begeven. Je wil dan ook graag naar een land waar de mensen gastvrij, gezellig, warm en makkelijke praters zijn, maar stiekem verlang je ook naar een romantische vakantie. Griekenland staat hoog in jouw ideale vakantiebestemmingen.

Schorpioen (22 oktober – 21 november)



Schorpioenen houden van mysterie en romantiek. Een all-in vakantie naar Los Angeles is geen gek idee. Vakantiegangers met dit sterrenbeeld genieten ook van exotische bestemmingen als Cuba, Egypte en Rome. Zeker de romantici onder de Schorpioenen zullen een geweldige reis beleven als ze naar Venetië of Parijs gaan.

Boogschutter (22 november – 21 december)



Boogschutters, reisbureaus zijn maar wát blij met jullie. Jullie zijn namelijk de grootste avonturiers en gaan dan ook dolgraag naar plekken waar van alles te ontdekken en leren valt. Spanje, Turkije, Vietnam, Zuid-Afrika, Praag, Mexico: eigenlijk is de hele wereld the place to be voor de Boogschutter.

Steenbok (22 december – 19 januari)



Steenbokken houden wel van een uitdaging. Of dit nu afstand, taal of weersomstandigheden betreft. Luieren op het strand is niet echt aan jou besteed. Als harde werker wil je echt even iets anders tijdens je vakantie. Praag als bestemming is ideaal voor jou, er is genoeg te beleven en je bent helemaal weg uit je normale, dagelijks leven.

Libelle’s Nienke reisde voor Libelle af naar het land van de glimlach: Thailand.

Bron: lifestyleasia.com