Horoscoop: Ram, gedeeld plezier is dubbel geluk

Een week waarin de Steenbok een kraakheldere blik heeft, de Waterman wat af vlindert en de Tweelingen het liefst thuis is.

Naast je wekelijkse horoscoop, vind je op Libelle Premium ook iedere week je numerologische voorspelling. In deze voorspelling geeft je geboortegetal inzicht in je persoonlijkheid. Ook wordt er dagelijks een tarotkaart getrokken.

Van 30 november t/m 6 december 2020

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Gedachten zijn wat rommelig en zelfdiscipline is op vakantie. Voor je het weet sta je op een verkeerde tijd op het verkeerde perron, of beland je per ongeluk in een heel andere stad. Lijstjes maken (én afvinken) is handig, de wekker zetten ook. Woordgrapjes vallen goed bij geliefden.

De liefde lijkt op een kolkende rivier: je botst tegen een steen, stoot je aan de oever en loopt blauwe plekken op – precies zoals je het graag hebt! Grote kans dat de Leeuw meer aaitjes wil. Gebruik bij veroveringen jouw fantasie en acteertalent, de kans op teleurstelling is klein.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

De Steenbok heeft een kraakheldere blik, denkt na over alles en is zelfs een tikje filosofisch: wat maakt het leven de moeite waard? Laat doemgedachten varen en ga op zoek naar zonnestralen. Zorgen voor een partner en/of de (klein)kinderen gaat als vanzelf en is nu extra prettig.