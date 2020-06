Horoscoop: voor Stier is dit hét moment om wensen uit te laten komen

Er gaan positieve dingen veranderen voor de Leeuw. Waterman heeft deze week last van vervelende klachten. Weten wat de sterren voor jou in petto hebben?

Meer weten over jouw weekvoorspelling? Bekijk je persoonlijke Numeroscoop hier.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Veel Kreeften vinden het prettig om op de achtergrond te blijven en daar goed werk te verrichten. Maar dat is niet wat er deze week en de komende tijd gebeurt. U valt op en staat misschien zelfs in de schijnwerpers. En dat bevalt eigenlijk prima!

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Er gaan dingen veranderen voor de Leeuw. Had ze nu steeds het gevoel van vechten tegen de bierkaai of gewoon niet goed in haar vel te zitten, dat behoort straks allemaal tot het verleden. U merkt deze week al dat u positiever bent en krijgt uw levenskracht terug. Let maar eens op hoe het volgende week zal zijn!

Maagd 23-8 t/m 22-9

Gelukkig voelt de Maagd zich deze week beter en een stuk vrolijker gestemd dan de vorige week. Dat wil niet zeggen dat u helemaal niet meer op tegenstand stuit, maar u maakt er niet meer zo’n punt van. U wordt niet bokkig, maar vraagt gewoon aan mensen hoe het nou zit. En dan zult u zien dat het allemaal wel meevalt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Er zijn deze week nogal wat dingen die niet in één keer goed gaan. En dus moet Weegschaal sommige klussen dubbel doen, of zelfs driedubbel. Dit is een tijd dat u van uw fouten kunt leren – als u ze positief benadert – maar ook een tijd waarin uw geduld nogal eens op de proef wordt gesteld. En dat valt soms niet mee.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Deze week verandert er voor de Schorpioen iets in gunstige zin. Eerst kunt u misschien de vinger nog niet leggen op wat nu maakt dat u zich zo goed voelt. Maar algauw wordt het duidelijk: uw contacten met de mensen om u heen zijn prettig en constructief. U voelt zich gesteund en gewaardeerd en dat doet goed.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Echt Boogschutter, er komt een tijd aan dat u meer energie heeft dan nu het geval is. Voor sommigen begint dat volgende week al, voor anderen duurt het wat langer. Maar alle Boogschutters zullen merken dat er weer schot in de zaak komt. Zelfs als iets niet meteen goed gaat, komt u toch weer wat verder.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Steenbok kan het gevoel hebben dat ze met haar partner of een vriendin in een impasse zit. Maar maakt u zich niet druk. In deze tijd loopt de communicatie met anderen misschien niet zo lekker, maar u kunt andere dingen doen om iemand een goed gevoel te geven. Laat zonder woorden zien wat de ander voor u waard is.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Waterman voelt zich niet heel goed. Verkouden misschien, pijn in de rug of iets anders waar ze last van heeft. Hoe stoer u normaal gesproken ook bent, deze week bent u geneigd om te klagen of te malen. Zorg ervoor dat u genoeg afleiding hebt, ook ’s nachts als het niet lukt om goed te slapen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vissen zit vol energie. Ze is snel enthousiast en pakt alles op. Hoewel u veel aankunt en er veel is wat u interessant vindt, is het ook verstandig om na te denken over de hoeveelheid werk die u aankunt. U bent namelijk geneigd een beetje overmoedig te zijn en niemand zit te wachten op een uitgeputte Vissen.

Ram 21-3 t/m 20-4

Ram gaat een mooie zomer tegemoet, hoewel ze op dit moment misschien in de clinch ligt met een paar mensen. Met de baas op het werk bijvoorbeeld. U vindt hem of haar niet voor rede vatbaar. Maar de kans bestaat dat u zelf ook nogal eigengereid bent. Verwijt de ketel dus niet te snel dat hij zwart is.

Stier 21-4 t/m 20-5

Voor Stier is dit een tijd om wensen te laten uitkomen. Er zijn waarschijnlijk veel mensen die u daarbij willen en kunnen helpen, maar vlak uzelf niet uit. Hulp is mooi, maar zelf kunt u van alles doen om dingen voor elkaar te krijgen. Laat deze tijd niet zomaar voorbij gaan, haal er zoveel mogelijk uit wat er in zit.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Tweelingen, maak eerst iets af voor u aan iets nieuws begint. Dingen maar vooruitschuiven maakt u er niet gelukkiger op, ook al lijkt het makkelijker. U gaat een creatieve en stimulerende tijd tegemoet, maar dan is het wel belangrijk om de handen vrij te hebben en niet te worden tegengehouden door achterstallige klusjes.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas