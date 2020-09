Horoscoop: vertel wat je voelt Weegschaal, boos worden mag!

Open je hart Tweelingen, het is tijd voor romantiek. Weegschaal zit in de denkstand. Vertel wat je voelt, boos worden mag!

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

21 tot en met 27 september 2020

Voelen is lastig voor de Weegschaal, die liever in de denkstand staat. Toch is deze week een goede leerschool als het gaat om lastige emoties hanteren. Iemand trapt op je tenen. Vertel wat je voelt, boos worden mag! Wat is in deze situatie belangrijker: gelijk of geluk?

Aanrader: besteed tijd aan de liefde! Een te volle agenda laat geen tijd open voor hartszaken. Flirt en maak afspraakjes, ook als je al langer samenleeft. En vertel hem wat er zo leuk aan hem is. Wie weet komen er een paar lieve complimenten terug.

Boogschutter

De Boogschutter voelt anderen nu beter aan dan anders en is meer geneigd om een handje te helpen. Vriendelijkheid waarvan buren of kennissen dankbaar gebruik maken. Let wel op dat je niets kapotmaakt, of tijdens een klus gewond raakt.

Steenbok

Scherpe oordelen over wat goed en fout is, verstoren het evenwicht. Wat zit je precies dwars? Het gemoed van de Steenbok wordt lichter als ze meer in grijstinten leert denken en ruimte maakt voor eigen verlangens. Vervul een lang gekoesterde wens: het stemt je mild.

Waterman

Prima om stil te staan bij jouw wensen. Ook de Waterman die op zoek is naar een geliefde, maakt nu grote kans. Leg nu extra makkelijk contact met een grapje of een vriendelijk gebaar en ga klagerige mensen uit de weg. Pas op met kritiek, anderen hebben geen olifantshuid.

Vissen

Mensen die tegengas geven, trainen jouw mentale en emotionele veerkracht. Raak niet verzeild in welles-nietesdiscussies. Iemand met meer levenservaring kan wellicht helpen met praktisch advies. In de liefde wil de Vissenvrouw diepgang: alledaagse gesprekken boeien niet.

Ram

Genoeg aandacht deze week! De Ram is levenslustig en wisselt allerlei nieuwtjes uit, misschien een tikje té. Schep niet op over prestaties en laat anderen merken dat ze prettig gezelschap zijn, dan wordt het je gauw vergeven. Pas op voor impulsaankopen.

Stier

Hangerig en nergens zin in? Vooral als de Stier te weinig met rust gelaten wordt, bijvoorbeeld door (klein)kinderen, kunnen irritaties opspelen. Doe iets voor jezelf, al is het maar een paar uurtjes. Daarna is er weer ruimte om initiatief te nemen en allerlei onderwerpen te bespreken.

Tweelingen

Uit de sleur breken is deze week een innige wens en Tweelingen zoekt de actie desnoods zelf op. Geef de kleurrijkste persoon die je kent een spontaan een belletje. Welgemeende belangstelling tonen opent deuren – en harten! De tijd is gunstig voor romantiek.

Kreeft

Wat krijg je, en wat geef je? Een goede tijd om de balans op te maken. Staan de voeten meestal stevig op de vloer, of zijn er te hoge verwachtingen? Deze week nodigt uit om oude illusies te laten knallen als een ballon. En om bevrijdend te lachen!

Leeuw

De Leeuw kan haar gedachten precies in woorden uitdrukken. Hét moment om te onderhandelen en dingen te regelen: mensen voelen zich prettig onder jouw ‘leiding’. Ook de andere sekse is onder de indruk. Maak tijd voor nieuwe contacten – of klets uitgebreid bij met jouw partner.

Maagd

Bij discussies is er deze week een grote kans dat je boos wordt. Bekijk het eens van een afstandje en geef ook de ander een keer gelijk. Naderhand behoefte aan troost? Zoek het bij een goede vriendin, maar vermijd klaaggesprekken.

Voorspellingen door astroloog Viola Robbemondt.