Horoscoop: Weegschaal? Let goed op dat je jezelf én je partner niet tekortdoet

Van 29 juni tot en met 5 juli 2020

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Er zijn verschillende dingen waar de Kreeft uit kan kiezen: aanbiedingen én zaken die u zelf hebt bedacht. Het belangrijkste in deze gunstige tijd is wat goed voelt. Het is niet erg om veel van uzelf te vragen, zolang het maar dingen zijn die bij u passen.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

De Leeuw voelt zich fit en vrolijk. Dat goede humeur werkt aanstekelijk, zodat een algehele sfeer van enthousiasme ontstaat. Anderen zullen daardoor graag samen willen optrekken. Intussen bent u druk bezig, want u kunt plezier maken en hard werken tegelijk.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Midden deze week kan voor de Maagd een bijzonder moment aanbreken. Alsof er ineens dingen samenkomen waar eerst geen verband tussen leek te bestaan. Nu wordt duidelijk waarvoor sommige gebeurtenissen nodig waren. Het kan voelen alsof u het leven begrijpt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De Weegschaal geniet ervan om samen met een partner dingen te ondernemen, maar is daar wel voldoende tijd voor? Werk, vrienden en familie doen immers ook een beroep op u, en u wilt hen niet teleurstellen. Kijk uit dat u zo uzelf en uw partner niet tekortdoet.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Vooral op het werk gaat de Schorpioen lekker. Het lukt om goed samen te werken, u staat open voor de ideeën van collega’s en blijkt best een teamspeler te zijn. Uw baas is blij met u, dus is er nog een gunst die u wilt krijgen, vraag er dan deze week om.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter heeft deze week ineens grote behoefte om iets te ondernemen. U durft meer en hebt weer vertrouwen in eigen kunnen. Schreeuw deze verandering liever niet meteen van de daken, maar geef anderen de gelegenheid om er zelf achter te komen.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Het ontbreekt de Steenbok niet aan energie. U loopt over van de behoefte om veel te doen en te bereiken. U kunt daardoor zo bezig zijn met grote doelen voor de verre toekomst dat u onvoldoende oog hebt voor wat speelt in het hier en nu, zowel zakelijk als privé.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Deze week voelt de Waterman zich sterker en beter dan vorige week. Tijd om plannen te maken! Daar zitten waarschijnlijk heel goede ideeën tussen die aanzien en geld kunnen op-leveren. Alleen lijkt de tijd nog niet rijp om ze naar buiten te brengen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De Vissen geniet er nu van om kinderen, eigen of van anderen, van alles te leren. Daarbij helpt uw grote fantasie. Leuke, spannende verhalen houden de aandacht van kinderen vast zodat het leren spelenderwijs gaat. Ook oudere kinderen voelt u goed aan deze week.

Ram 21-3 t/m 20-4

De eerste helft van de week is niet om over naar huis te schrijven, de tweede helft wel. Dan lukt het de Ram om anders naar dingen te kijken en zich meer open te stellen voor de me-ning van anderen. Vanaf dat moment verandert er veel ten goede voor u.

Stier 21-4 t/m 20-5

Hoewel de Stier meestal heel geduldig is, geldt dat deze week niet. Er is te veel waar u met-een werk van wilt maken omdat het zo leuk is. Maar wachttijd kan ook heel nuttig zijn. U zou deze kunnen gebruiken om eerder werk te verbeteren en te verfraaien.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft met nieuwe ontwikkelingen te maken en vindt dat geweldig. Maar zo veel reuring kan ten koste gaan van de nachtrust. Leg pen en papier naast uw bed om gedach-ten meteen op te schrijven, misschien lukt het slapen daarna beter.

Astrologische voorspellingen door Renée Maas.