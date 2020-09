Horoscoop Week 40: de Maagd heeft zin in leven in de brouwerij

De gedachte van de Leeuw hebben deze week een manipulatief tintje. In tegenstelling tot de Leeuw stemt de Stier extra vriendelijk.

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

28 september t/m 4 oktober 2020

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Sterke wil domineert. Vooral mensen die precies denken te weten hoe het moet, maken de Weegschaal kribbig en eigenwijs. Pas op voor conflicten met bazen of de politie. Dit is wel de tijd om jouw diplomatieke gaven in te zetten. Strijk plooien glad en jouw omgeving zucht van opluchting.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Reis! Of dat nu in de geest is, via het witte doek, een boek of door echt op pad te gaan: het verruimt de blik op een positieve manier en biedt leerzame ervaringen. Wantrouwen ten opzichte van vreemden vervaagt als je in iedereen iets leuks probeert te zien. Oefen dit vaker.